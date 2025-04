Francesca Polizzi sempre più lontana da Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Dopo essere stata la prima corteggiatrice ad essere stata baciata da Gianmarco Steri, Francesca Polizzi, nelle ultime settimane, si è allontanata sempre di più da Gianmarco Steri che, invece, si è avvicinato a Nadia Di Diodato con cui il feeling e l’attrazione fisica crescono sempre di più. Nelle ultime puntate, tra Nadia e Gianmarco ci sono stati baci passionali che non sono stati commentata da Francesca che, di fronte a tale reazione, il tronista ha perso la pazienza abbandonato lo studio.

Francesca, dopo la scorsa puntata, ha chiesto di vedere Gianmarco per chiarire la propria posizione ma, nella puntata di Uomini e donne del 14 aprile 2025, Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui il tronista rifiuta di vederla preferendo dedicare il proprio tempo a Nadia con cui arriva un altro bacio.

Francesca Polizzi, lite con Gianmarco Steri a Uomini e Donne

In studio, Francesca Polizzi tira fuori il proprio malcontento: “L’impressione è che ad oggi non hai costruito niente. Qualsiasi cosa faccia, tu me la recrimini. Del mio carattere hai capito meno di zero e io non posso cambiare per te. E’ lecito avere dei dubbi, ma trattarmi come pezza da piedi, svalutarmi, non è giusto. All’inizio ti piacevo, adesso non ti piaccio mai. Tu continui a parlare delle sponsorizzazioni mentre le fai anche te. Sei un ipocrita”, sbotta la corteggiatrice.

“Quelle non sono sponsorizzazioni, sono amici miei. Sono come fratelli e non ho preso un euro e poi delle sponsorizzazioni non mi interesse. Non hai capito il vero problema. Che tu faccia sponsorizzazioni e lavori sui social, non mi interessa. Sono le tue reazioni che mi fanno dubitare“, replica Gianmarco. “Non ti porto in esterna e lanci il cartellino. Vedi un bacio con Nadia e non dice nulla”, aggiunge Gianmarco. “Me l’aspettavo e quella reazione era una tutela per me”, si difende la corteggiatrice.