Scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Francesca Polizzi rompe il silenzio: “Lui ha trovato la sua felicità”

Tra poche ore su Canale5 andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, finalmente verrà mostrato chi sceglierà il tronista romano tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato come sua compagna di vita. Durante il suo percorso, però, Gianmarco ha conosciuto e frequentato anche un’altra corteggiatrice Francesca Polizzi. Sin da subito tra i due è nata una certa sintonia che è andata scemando nel corso del tempo fino a quando Francesca non ha scelto di auto eliminarsi dal programma a causa della mancanza di interesse da parte del tronista nei suoi confronti.

A distanza di mesi, adesso, Francesca Polizzi ha rotto il silenzio sulla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Sui social, infatti, l’ex corteggiatrice continua a ricevere domande dai fan sul suo percorso nel dating show. A domando diretta di un follower che le chiedeva cose ne pensasse della scelta del corteggiatrice, Francesca ha risposto: “Lui ha trovato la sua felicità, io la mia e va bene così.” Nonostante sia giovanissima l’influencer ha dimostrato di essere matura e seria ed ha fornito una risposta priva di rancore, del resto già nel programma aveva dimostrato di essere una persona matura e pacata e poco propensa alle liti.

Francesca Polizzi spiazza sulla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: le sue parole stupiscono

E non è tutto, Francesca sulla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne non solo ha commentato con parole che hanno stupito e spiazzato tutti ma si è lasciata andare anche delle battute. Ad un follower che ha sottolineato la poca affinità con Gianmarco ha risposto ironica: “Arrivata a questo punto penso di non avere affinità con nessuno.” Sempre sui social l’ex corteggiatrice è molto attiva e condivide con i suoi follower sia la sua passione per i viaggi che per la Cina in particolare che le sue letture e tanto altro.

Per quanto riguarda il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, invece, la sua scelta arriva dopo un lungo cammino in cui per lui si sono presentate più di 8000 ragazze ed alla fine è entrato in sintonia solo con due: Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, entrambe per un motivo e per un altro hanno conquistato il suo cuore ma soltanto una sarà la ragazza che ha scelto come fidanzata per continuare il percorso insieme fuori delle telecamere. E questa sera in prima serata su Canale5 verrà trasmesso l’emozionante momento.