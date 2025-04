Francesca Polizzi, ultimi momenti a Uomini e Donne prima dell’addio

Francesca Polizzi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha ufficialmente lasciato Uomini e donne non volendo più corteggiare Gianmarco Steri. Prima della messa in onda di quella puntata, però, però, nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, mercoledì 30 aprile 2025, è al centro del trono di Gianmarco che, dopo essere riuscito a convincere a tornare in trasmissione Nadia Di Diodato, ha discusso anche con Cristina Ferrara. Nella puntata trasmessa ieri, infatti, Nadia è tornata in studio dopo un’esterna fatta con Gianmarco che, non vedendola in studio, l’aveva raggiunta sotto casa.

Vedere le attenzioni di Gianmarco nei confronti di Nadia ha scatenato la reazione di Cristina Ferrara che, dopo aver visto l’ultima esterna fatta coronata da un bacio, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione. A tutto ciò assiste anche Francesca che, nella puntata odierna, appare in secondo piano.

Francesca Polizzi annuncia implicitamente l’addio al programma

Francesca Polizzi, nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2025, non è la protagonista lasciando totalmente spazio a Cristina Ferrara che ha dato vita ad un vero e proprio show discutendo con Gianmarco Steri. Di Francesca, infatti, non è stata trasmessa neanche l’esterna e, in studio, la corteggiatrice non è riuscita neanche a parlare molto.

L’atteggiamento di Francesca appare quasi un indizio di quella che è stata poi la sua decisione definitiva. Se, infatti, nelle scorse puntate la corteggiatrice ha tirato fuori le unghie, nella puntata in onda oggi appare piuttosto defilata e quasi rassegnata di non essere la scelta di Gianmarco. La corteggiatrice, infatti, sembra sempre più convinta dell’interesse maggiore del tronista per Cristina e Nadia. Per la Polizzi, dunque, quella di oggi sarà una delle sue ultime puntate.