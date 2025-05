Francesca Polizzi ha rotto il silenzio dopo Uomini e Donne e lo ha fatto a Casa Lollo, programma di Lorenzo Pugnaloni dove con una piccola intervista, i protagonisti del dating show di Maria De Filippi raccontano la loro esperienza, cosa è andato bene e cosa invece è andato storto. Nelle ultime puntate è successo di tutto nel trono di Gianmarco Steri, il quale è stato combattuto per tanto tempo tra Nadia, Cristina e Francesca, tre corteggiatrici che sin dall’inizio si sono mostrate determinate nel diventare la scelta del tronista.

In particolare, Francesca Polizzi ha cercato di farsi conoscere e arrivare dritta al cuore del barbiere romano, anche se a quanto pare tra i due ci sono stati troppi problemi di comunicazione che li hanno portati poi a separarsi definitivamente. Lei si è autoeliminata da Uomini e Donne, e lui ha ammesso che non l’avrebbe mai ricercata resosi conto di non provare qualcosa di forte a differenza di quello che sente per le altre due ragazze. Così, dopo la messa in onda della puntata, Francesca Polizzi ha spiegato a Lorenzo Pugnaloni come sta vivendo questo periodo dopo l’esperienza a Canale 5.

Francesca Polizzi: “Con Gianmarco? Mancanza di comunicazione“

“Gli ho scritto due lettere“, ha detto Francesca Polizzi a Casa Lollo, riferendosi a Gianmarco Steri che ancora per pochissimo sarà tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha spiegato di aver espresso tutti i suoi pensieri al ragazzo ma di non sapere se lui abbia letto le sue parole dato che lei ha espressamente chiesto che le lettere venissero consegnate lontano dalle telecamere. Francesca Polizzi ha anche rivelato di voler stare da sola per un po’ di tempo, dato che si deve riprendere dalla frequentazione con Gianmarco Steri e di volersi concentrare per trovare lavoro adesso che si è laureata.

La corteggiatrice Francesca Polizzi è tornata alla sua vita quotidiana dopo Uomini e Donne. Ormai Gianmarco Steri è diventato solo un lontano ricordo per lei, che si sta dedicando ai social e al suo lavoro da insegnante di cinese ai ragazzi che stanno imparando la lingua. I suoi obiettivi ad oggi sono tantissimi, ma prende tutto con calma e si gode il presente. A Casa Lollo ha spiegato di essersi eliminata dopo aver visto il mancato interesse di Gianmarco, che nell’ultimo periodo si è mostrato decisamente freddo nei suoi confronti: “La comunicazione è per me la parte principale in una relazione“, ha detto, ammettendo di non essere la persona giusta per lui.