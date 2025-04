Francesca Polizzi, nuova esterna con Gianmarco Steri a Uomini e donne

Dopo le ultime puntate di Uomini e donne durante le quali Francesca Polizzi ha avuto diversi scontri con Gianmarco Steri, tra il tronista e la corteggiatrice, nella puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2025, torna il sereno. Dopo aver annullato l’esterna con Nadia Di Diodato per parlare con Francesca senza trovare un punto di incontro con lei che, in studio, si è anche lasciata andare alle lacrime, avendo a disposizione una sola esterna, ha deciso di rivedere Francesca per provare ad avere nuovamente un chiarimento. Per Francesca, il tronista ha provato un interesse immediato pur essendo consapevole di avere di fronte una ragazza totalmente diversa da lui.

Avendo notato alcuni atteggiamenti nella corteggiatrice che lo hanno allontanato, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Gianmarco ha cercato un punto di incontro con Francesca ritrovando quella ragazza che l’ha colpito dalla prima esterna.

Nella puntata di Uomini e Donne del 18 aprile 2025, il trono di Gianmarco Steri comincia con l’esterna con Francesca che, in occasione del derby Lazio-Roma, gli ha fatto un bel regalo. L’esterna tra i due è intensa, lui si emoziona e si abbracciano. Nessun bacio tra i due che, però, riescono a ritrovare la complicità e il feeling. Al termine dell’esterna, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato che non sono uscite con il tronista, non nascondono la rabbia e la delusione.

“Tanto ormai la scelta è palese”, commenta Cristina Ferrara che fa fatica a trattenere le lacrime mentre Nadia ammette di trovare Gianmarco molto incoerente. Il tronista prova a difendersi spiegando di non avere ancora una scelta ma le due ragazze non sembrano avere dubbi.