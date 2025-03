Che Gianmarco Steri stia deludendo il pubblico di Uomini e Donne questa non è una novità. I telespettatori non si aspettavano di vederlo proiettato nei confronti di Cristina Ferrara, soprattutto dopo che si era presentato come colui che cercava una ragazza acqua e sapone e con pochi fronzoli. Sui social, invece, tale Cristina si presenta come una persona molto interessata ai viaggi nonchè al tanto ambito mondo dell’influencing. In tutto ciò, Francesca Polizzi si è fatta sentire eccome.

La corteggiatrice esperta in cinese ha subito messo a posto le carte in tavola, infuriandosi con Gianmarco Steri in puntata. Lui è rimasto spiazzato nel sentirla così sicura di sè, reazione che ha lasciato tutti senza parole. Eppure, tra di loro sembrava essere tutto rose e fiori specialmente dopo il primo bacio avvenuto di notte davanti al Colosseo. Uno scenario romantico, che tutti pensavano essere il preludio per qualcosa di importanti. Alcuni pensavano addirittura che Francesca Polizzi sarebbe stata la scelta annunciata, eppure è cambiato tutto dopo poco tempo. In puntata, Gianmarco Steri ha ammesso di aver provato maggior attrazione fisica per Cristina Ferrara, riportando in esterna quest’ultima e l’altra corteggiatrice Nadia.

Francesca Polizzi accusa Gianmarco Steri a Uomini e Donne: “Non ti è piaciuto il bacio”

Francesca Polizzi non è stata portata in esterna ormai da due settimane dal tronista Gianmarco Steri, che invece sta frequentando le altre due ragazze. Che sia tutta una tattica per farla ingelosire? Di certo la giovane insegnante di cinese non le ha mandate a dire al tronista, ammettendo di esserci rimasta malissimo per il suo comportamento. In più lo ha accusato dicendogli di non averla portata in esterna solo per il fatto che il bacio che si sono dati non gli è piaciuto a tal punto da continuare la conoscenza. I fan, però, rimangono delusi dal percorso del tronista e continuano a pensare che stia sbagliando tutto.