Il trono di Gianmarco Steri si sta facendo sempre più turbolento e lui rischia davvero di ritrovarsi senza corteggiatrici. E sarebbe surreale, considerando che è stato il tronista con più richieste per corteggiarlo in assoluto. Dopo aver sentito centinaia di ragazze, la sua attenzione si è focalizzata su tre ragazze: Cristina, Nadia e Francesca. Quest’ultima ha però compiuto un gesto che non è passato inosservato.

Come ha segnalato un utente a Deianira Marzano, la corteggiatrice Francesca Polizzi “ha rimosso tutti i tag di Uomini e Donne dal suo profilo. Se ne sarà andata?”. Ebbene sì, dal suo profilo Instagram sono spariti i riferimenti al programma di Maria De Filippi: che abbia deciso di concentrarsi sulla sua vita professionale senza più dare corda al tronista romano?

Uomini e Donne: Gianmarco rischia di ritrovarsi senza più corteggiatrici?

La situazione di Gianmarco Steri a Uomini e Donne non è delle più rosee, anche se i baci passionali dati a Nadia hanno aperto a un ipotetico scenario in cui lui la sceglie sotto una pioggia di petali rossi. Eppure la non reazione avuta da Cristina e Francesca Polizzi lo ha fatto talmente arrabbiare da farlo scappare in studio. Stando alle anticipazioni, Nadia non si sarebbe presentata dopo che lui si è rifiutato di avere un confronto; quindi, ancora adesso, la si può considerare come autoeliminata.

Ma anche la giovane potrebbe essersi autoeliminata, dato che ha tolto ogni riferimento al programma di Canale5. Deianira Marzano ha però commentato così la segnalazione sul suo profilo: “E quando se ne vanno”. Si sa che difficilmente le corteggiatrici (così come i corteggiatori) se ne vanno sul serio, a meno che il tronista dimostri di non avere più alcun interesse. Considerando che Gianmarco ha detto all’insegnante di lingue che se la sarebbe andata a riprendere fino alla fine, viene difficile credere che la lascerà andare via per sempre.

