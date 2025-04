Francesca Polizzi, confronto con Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Nuovo confronto a Uomini e Donne tra Francesca Polizzi e Gianmarco Steri nella puntata del 17 aprile 2025. Maria De Filippi chiama al centro dello studio nuovamente il tronista mandando in onda il filmato del confronto avuto in camerino. Al termine della scorsa puntata, Francesca ha chiesto alla redazione di parlare con Gianmarco. Avendo due esterne a disposizione, per parlare con Francesca, il tronista ha rinunciato all’esterna con Nadia. In camerino, tra Francesca e Gianmarco non arriva il chiarimento. Tra i due, infatti, la situazione è ancora tesa come confermano durante il faccia a faccia in studio.

“Sei un grandissimo falso”, sbotta Francesca dopo essere arrivata in studio ed essersi accomodata al centro dello studio. Gianmarco, da parte sua, prova a far capire alla corteggiatrice perché il suo atteggiamento è cambiato. “Quando ti ho conosciuta mi sono detto di essere davvero fortunato perché stavo conoscendo una ragazza bellissima e intelligente, ma profondamente diverse da me e che, fuori, probabilmente, non avrei mai conosciuto. Poi, però, non ti ho capita“, dice Gianmarco.

Francesca Polizzi e Gianmarco Steri: Maria De Filippi fa chiarezza a Uomini e Donne

Gianmarco Steri spiega di aver capito come sono fatte Nadia e Cristina ma di non essere ancora riuscito a decifrare l’atteggiamento di Francesca. Durante il botta e risposta tra il tronista e la corteggiatrice interviene Maria De Filippi la quale spiega che, Gianmarco non ha più capito l’atteggiamento di Francesca quando l’ha vista interessata solo a vivere l’esterna facendogli ascoltare la canzone scelta senza essere interessata a chiarire la situazione.

Francesca, però, spiega che non è affatto così e che con Gianmarco ha provato ad abbattere quelle barriere che ha eretto per precedenti delusioni. La corteggiatrice, poi, non trattiene le lacrime mentre Gianmarco ribadisce di non voler assolutamente eliminarla.

