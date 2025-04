Francesca Polizzi: bob perfetto a Uomini e Donne

Francesca Polizzi, corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne che, nelle prossime puntate del programma di Maria De Filippi potrebbe abbandonare il programma sicura di non piacere più abbastanza al tronista, sin dalle prime puntate della sua esperienza, Francesca ha conquistato le attenzioni del tronista e del pubblico per il suo aspetto elegante e raffinato.

Francesca ha sempre partecipato a Uomini e Donne sfoggiando il suo bob assolutamente perfetto, reso più particolare da una frangia che incornicia il viso della corteggiatrice e pone l’attenzione di chi la guarda sugli occhi. Un taglio che dona tantissimo alla corteggiatrice che ha un viso assolutamente perfetto, ma in passato, il look di Francesca era totalmente diversa. Sbirciando, infatti, tra le foto del profilo Instagram della corteggiatrice, spunta anche una foto di Francesca con un taglio decisamente diverso.

Francesca Polizzi con i capelli lunghi: com’era la corteggiatrice di Uomini e Donne

Francesca Polizzi, su Instagram, è seguita da quasi 120mila followers che la stanno seguendo anche nella sua esperienza da corteggiatrice a Uomini e Donne. Già molto seguita sui social, il numero dei followers è aumentato da quando ha cominciato a corteggiare Gianmarco Steri. La bellezza di Francesca ha colpito sicuramente Gianmarco che, però, sta dedicando il suo tempo anche a conoscere Nadia e Cristina.

Curiosi di scoprire qualcosa in più di Francesca, i fan di Uomini e donne hanno cominciato a sbirciare tra le tante foto della sua galleria e, tra tutte, quella che ha colpito i fan del dating show di canale 5, è quella che potete vedere qui in basso in cui Francesca sfoggia dei lunghi capelli mossi. Un look decisamente diverso quello della Polizzi che, però, come potete vedere non rinuncia mai alla frangia. Nonostante il look diverso, Francesca resta comunque bellissima.

