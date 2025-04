Francesca Polizzi: da corteggiatrice a tronista di Uomini e Donne?

Francesca Polizzi è stata indubbiamente una grande protagonista del trono di Gianmarco Steri. Sin dalla sua presentazione è stata al centro di pettegolezzi per la sua popolarità sui social a cui ha risposto continuando ad andare avanti per la propria strada. Francesca è stata una delle prime corteggiatrici a colpire Gianmarco che non ha nascosto, nei suoi confronti, un trasporto fisico e mentale. Tra i due, infatti, è scattato subito un feeling speciale che ha dato vita al primo bacio ma, con il passar del tempo e l’avvicinamento del tronista a Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, qualcosa si è rotto. Gianmarco, infatti, ha cominciato ad avere dubbi nei confronti della corteggiatrice con la quale non sono mancate discussioni anche abbastanza accese.

Ex Uomini e Donne beccati insieme dopo l'addio al programma/ Come procede l'amore di due coppie

Il colpo di scena è arrivato quando Gianmarco, nelle ultime settimane, ha cercato di riavvicinarsi a Cristina e di riconquistare la fiducia di Nadia. Gesti che hanno convinto Francesca ad autoeliminarsi definitivamente ed ora c’è chi sogna di vederla sul trono.

La risposta di Francesca Polizzi ad un eventuale trono di Uomini e Donne

Molti fan speravano che la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne potesse essere Francesca Polizzi ma così non è stato. Lo stesso tronista, del resto, ha dichiarato che, qualora non si fosse autoeliminata, l’avrebbe fatto lui. Nessuna possibilità, dunque, di rivedere Francesca nello studio di Uomini e donne. Almeno da corteggiatrice perché c’è davvero chi spera di vederla sul trono a settembre. Non sarebbe, del resto, la prima volta che un’ex corteggiatrice viene promossa a tronista.

Uomini e Donne oggi 25 aprile 2025 non va in onda/ Perché, quando torna e cosa vedremo

La Polizzi potrebbe così percorrere la stessa strada di Gianmarco, ma cosa risponderebbe se Maria De Filippi e la redazione decidessero di proporle il trono? “Non fa per me”, ha dichiarato sui social rispondendo al commento di un utente. Francesca, dunque, almeno per il momento, esclude di poter diventare tronista.