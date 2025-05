Francesca Polizzi e l’avventura a Uomini e Donne

Prima di restare solo con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara tre le quali ha effettuato la scelta, Gianmarco Steri ha conosciuto anche Francesca Polizzi che è stata una delle corteggiatrici che l’aveva, inizialmente, maggiormente colpito. Con Francesca, infatti, Gianmarco ha vissuto il primo bacio da tronista e più volte ha sottolineato di vedere in Francesca un’ipotetica scelta nonostante fossero molto diversi. Esterna dopo esterna, però, il feeling iniziale è scemato e Francesca, non sentendo più l’interesse di Gianmarco nei suoi confronti ha fatto un passo indietro fino ad eliminarsi definitivamente dal programma.

Una decisione che, però, è stata condivisa da Gianmarco che ha poi spiegato che l’avrebbe comunque eliminata. Francesca, così, è tornata alla sua vita non tornando più sull’argomento Uomini e Donne ma, a poche ore dalla messa in onda della puntata della scelta, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad una dichiarazione.

Francesca Polizzi e le parole sulla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, l’avventura di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Cristina Ferrara che è stata preferita a Nadia Di Diodato che, in studio, non ha nascosto la delusione. La puntata sarà trasmessa in tv venerdì 30 maggio, in prima serata su canale 5 e sul web sale l’attesa per vedere l’epilogo di uno dei troni più discussi.

In attesa di ascoltare le parole di Gianmarco, Cristina e Nadia, di vedere la caduta dei petali rossi su Cristina e Gianmarco e la loro uscita dal programma come coppia, Francesca ha commentato la scelta sui social. Rispondendo alla domanda di una follower che le ha chiesto cosa pensi della scelta di Gianmarco, ha risposto: “Lui ha trovato la sua felicità, io la mia e va bene così”.

