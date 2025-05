Si torna a parlare anche di Francesca Polizzi, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne che poco fa, dopo la scelta del tronista ha reagito ad un commento di un hater sui social. Sin da subito la ragazza ha conquistato i fan del programma mostrandosi dolce, comprensiva e ironica, eppure per il barbiere romano tutto questo non è stato sufficiente per portarla poi a essere la sua scelta.

Nonostante tra lei e il tronista ci fosse un bel rapporto, non riuscivano ad andare avanti nella conoscenza e dopo diverse settimane di indecisione e un trono che stava per finire, è avvenuto quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: Francesca Polizzi si è auto eliminata da Uomini e Donne e subito dopo Gianmarco Steri ha ammesso davanti a tutti che anche lui avrebbe voluto salutarla consapevole che per le altre due ragazze provava qualcosa di più forte. Sarà stata una scelta istintiva o tutto calcolato per rimanere solo con due corteggiatrici? Tanti tra i fan hanno perfino pensato che lui abbia avuto paura di confrontarsi con un carattere forte come il suo.

Francesca Polizzi, la risposta epica a un hater sui social: “Ti rispondo…“

Ad ogni modo, Francesca Polizzi non è una che le manda a dire e dopo giorni in cui viene presa di mira dagli hater sui social, ha deciso di dire la sua all’ennesimo commento dopo la puntata in cui Gianmarco spiega perchè ha detto addio alla corteggiatrice. Secondo un hater, non sarebbe stata Francesca ad eliminarsi dal programma, ma sarebbe stato il tronista, ecco cosa si legge sotto un reel della ragazza su Instagram: “Nella puntata di oggi Gianmarco ha detto che è stato lui ad eliminarti, giusto per dirtelo nel caso in cui non lo sapessi”.

Francesca Polizzi ha letto il commento e ha pensato bene di rispondere con ironia. La sua reazione ha fatto in breve tempo il giro dei social: “Ti rispondo con una citazione del capolavoro “Via col vento”: “francamente mia cara, me ne infischio”, peace & love”. Insomma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto educatamente capire di essere ormai andata avanti con la sua vita e di non rimuginare affatto sul passato. E brava Francesca!