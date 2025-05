Francesca Polizzi si autoelimina da Uomini e Donne

Francesca Polizzi è la protagonista indiretta della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025. Dopo la scorsa puntata durante la quale Gianmarco ha dato importanza soprattutto a Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara con quest’ultima che è stata la protagonista di un vero e proprio show prima annunciando l’intenzione di andare via e poi tornando sui propri passi, Francesca ha deciso di autoeliminarsi. Senza annunci plateali, la corteggiatrice, oggi, non si è presentata in studio con Maria De Filippi che svela la scelta di Francesca di non tornare più in trasmissione.

Una decisione, quella della Polizzi, che da un lato spiazza Gianmarco ma dall’altro solleva quest’ultimo da una decisione che, però, annuncia in studio che avrebbe presto. Il tronista, infatti, spiega che l’avrebbe comunque eliminata svelando, poi, le motivazioni.

Le parole dio Gianmarco Steri sull’eliminazione di Francesca a Uomini e donne

Gianmarco Steri non nasconde il dispiacere per l’autoeliminazione di Francesca Polizzi ma ammette di essere dispiaciuto soprattutto per come è finito il loro percorso svelando che, inizialmente, pensava che potesse essere realmente la scelta. “Mi dispiace perché l’avevo idealizzata come scelta”, spiega il tronista in studio. “Quando uno si lascia andare credo che, per rispetto, sia giusto confrontarsi”, dice ancora.

Poi, pur confermando la voglia di eliminarla, aggiunge: “Mi dispiace sia andare a finire così. Avrei voluto parlarle”, conclude il tronista che decide così di concludere il percorso fino alla scelta solo con Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara tra le quali c’è la sua scelta. La scelta di Francesca di eliminarsi ha scatenato anche la reazione del pubblico che si schiera con Francesca non condividendo l’atteggiamento del tronista.