Francesca Polizzi tronista di Uomini e Donne a settembre dopo l’addio del trono di Gianmarco Steri? Silenzio rotto

Ha rotto il silenzio con un’intervista concessa a Lollo Magazine, Francesca Polizzi ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si è auto eliminata dal trono di Gianmarco Steri a causa di alcuni comportamenti del tronista che non le sono piaciuti affatto. Adesso la 23enne ha rotto il silenzio svelano nel dettaglio i motivi del perché ha lasciato il programma, cosa pensa di Gianmarco Steri e delle sue corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrarae soprattutto se a settembre magari sarà lei ad essere seduta sul trono del dating show di Maria De Filippi.

Francesca Polizzi tronista di Uomini e Donne a settembre? Stando alle sue dichiarazioni rilasciate durante la chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni sembra un po’ complicato che ciò possa succedere: “Mai die mai, ma ora come ora non me la sentirei. Ho bisogno di stare da sola. Essere tronista lo vedo più difficile che fare il corteggiatore.” E subito dopo Francesca ha confessato quali sono i suoi obbiettivi per il futuro, si è laureata da poco, sta cercando un lavoro e spera di poter fare qualche esperienza all’esterno e per il momento guadagna qualcosa attraverso il suo lavoro con i social. Insomma la parentesi nel programma di Maria De Filippi sembra già conclusa.

Durante l’intervista a Francesca Polizzi è stato chiesto chi crede che sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne tra Nadia Di Polizzi e Cristina Ferrara, la giovane ha ammesso di non seguire più il programma e di non avere idea di quale sarà l’esito del trono. Infine, Francesca Polizzi ha replicato a Nadia Di Diodato dopo alcune dichiarazione rilasciate da quest’ultima sul suo conto. Nadia l’aveva definita ‘infantile’ ed adesso è arrivata la replica: “In studio è sempre stata carina con me, quindi mi sono stupita nel leggere certe cose. Ma non la conosco abbastanza per giudicare.”