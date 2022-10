Francesca Prini con fibrosi cistica in finale Tu si que vales/ “Pensavo di morire…”

Fiammetta Orsini e Francesca Prini conquistano Tu si que vales, ma soprattutto la finale grazie alla loro esibizione di pole dance. Non sono solo due semplici ballerine, ma due ragazze con una storia molto particolare. Francesca, infatti, è affetta da fibrosi cistica. “Io ho una malattia, la fibrosi cistica, e sfrutto questo canale per parlarne perché credo tantissimo nella ricerca, che mi ha cambiato la vita”, ha svelato la 30enne. Si tratta di una malattia che non consentirebbe di ballare. “Sognavo di diventare la cantante, la malattia mi ha ostacolata, spesso non avevo la voce. Quindi, ho cominciato a danzare”.

PoiFrancesca Prini ha conosciuto Fiammetta e ha capito che aveva bisogno di una mano, perché aveva il respiro corto. “L’anno scorso abbiamo avuto una grossa battuta d’arresto per una emorragia all’arteria bronchiale per il deterioramento del mio polmone sinistro. Ho pensato che avrei smesso di vivere”. Ma il sistema sanitario la sta aiutando con il primo trattamento efficace per i malati di fibrosi cistica, il trikafta.

FRANCESCA PRINI E LA FIBROSI CISTICA

Dopo aver conquistato la finale, Francesca Prini ha voluto fare una precisazione: “Non volevo farvi pena. Voglio che questo farmaco a cui ho avuto accesso sia disponibile per tutti coloro che ne hanno bisogno”. La fibrosi cistica è una malattia genetica che colpisce le ghiandole esocrine, come quelle che producono muco e sudore. Chi ne soffre produce un muco denso che blocca le vie respiratorie. Quindi, provoca gravi danni a polmoni, intestinali e addominali. Le cause della fibrosi cistica sono legate alle mutazioni nel gene CFTR, che codifica una proteina che controlla il passaggio di acqua e di alcuni sali all’interno e all’esterno delle cellule.

