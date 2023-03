Francesca Reggiani, chi è/ Attrice allieva di Gigi Proietti: “Mi ha cambiato la vita”

Francesca Reggiani, l’attrice in teatro con “Questioni di prestigio”

Francesca Reggiani sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 1° marzo, di Oggi è un altro giorno. In questi giorni l’attrice è a teatro con lo spettacolo “Questioni di prestigio”, tra comicità e satira politica: “In questo caso invece torno alle mie origini, a Gigi Proietti dal quale ho imparato tantissimo. Studiare con lui significava incontrare personaggi strepitosi come Paolo Panelli o Rossella Falck. La dimensione di one man show, che lui ha portato in Italia negli anni Sessanta, mi corrisponde pienamente”, ha detto la Reggiani al Corriere della Sera.

Francesca Reggiani è nata a Roma il 1° luglio 1959. L’attrice è stata allieva di Gigi Proietti nel suo Laboratorio di Esercitazioni Sceniche a Roma: “L’incontro con Proietti mi ha cambiato la vita, così come accade a chiunque abbia avuto una guida della sua grandezza a vent’anni”, ha ricordato in un’intervista con Magzine. Ha esordito in televisione con “La TV delle ragazze”. Successivamente ha preso parte anche ad “Avanzi”, trasmissione comica andata in onda tra il 1991 e il 1993 su Rai 3.

Francesca Reggiani: la carriera

Francesca Reggiani ha anche recitato per Federico Fellini: “Mi prese per una comparsata nel film E la nave va, poi per una parte un po’ più consistente nell’Intervista e, in questo caso, sono stata un’imbecille. Federico arrivava presto la mattina, quando ero ancora al trucco, e scriveva lì per lì tutte le battute che dovevo dire su dei fogli di carta, che poi mi affidava… Sul set io li recitavo, poi li accartocciavo e li buttavo: se mi fossi tenuta tutti quei testi, scritti di suo pugno, avrei potuto pubblicarli, sarebbe stato bellissimo! Io, una autentica cretina”, ha rivelato l’attrice al Corriere della Sera. Ha recitato in film come “Ricomincio da me”, “Amici all’italiana” e “Quello che gli uomini non ci dicono”. Tra le sue imitazioni più riuscite c’è quella di Sabrina Ferilli: “Perché è proprio lei che ha presa sul pubblico… la amano spudoratamente. Oltretutto l’ironia di Sabrina è eccezionale”.

