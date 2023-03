Francesca Reggiani: “Ho avuto 3 aborti spontanei”/ “Mia madre morì giovane e…”

Francesca Reggiani, ospite della trasmissione “Verissimo”, condotta su Canale 5 da Silvia Toffanin, si è raccontata a tutto tondo. In gioventù, ha dichiarato l’attrice, “io sono stata una bambina molto timida. Da piccola ero molto silente, parlavo poco. Tant’è vero che una mia professoressa, fuori dalla porta del camerino del mio teatro, mi ha ricordato che stavo sempre zitta, mentre oggi sono fortunatamente padrona del mio eloquio”.

MATILDE BRANDI E IL COMPAGNO FRANCESCO TAFANELLI/ Lei: "Mi scriveva da due anni"

La madre di Francesca Reggiani si è spenta molto presto: “Era una cardiopatica congenita, ha avuto un problema di cardiopatia serio, con alti e bassi umorali. Lei era una madre molto affettuosa e intelligente, però fisicamente non ce la faceva tanto, è riuscita a stare un po’ più dietro a mia sorella. Invece io, come primogenita, evidentemente le ho scatenato una serie di cose direttamente proporzionali con il cuore. Lei ha avuto la stessa identica cosa di Massimo Troisi. Ha subìto un’operazione a cuore aperto e se n’è andata via”.

SOLEIL SORGE: "MI RITENGO SINGLE"/ "Non sono pronta a parlare di amore..."

FRANCESCA REGGIANI: “HO AVUTO TRE INTERRUZIONI SPONTANEE DI GRAVIDANZA”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Francesca Reggiani ha ricordato anche la figura del padre, il quale, invece, era “un uomo brillante e spiritoso, che ha seguito abbastanza me e mia sorella. Però, non appena mia madre è mancata, nel giro di breve si è rifidanzato come se niente fosse con una signora americana e l’ha portata in casa con il suo cane. Avevamo perso la mamma da poco, quindi non è stata proprio una passeggiatina”.

Nel corso della sua esistenza, Francesca Reggiani ha avuto tre interruzioni spontanee di gravidanza, dunque “mia figlia Enrica – che ho chiamato come mia madre – è stata come un goal! Mi portarono da una cartomante dopo il terzo aborto, stavo sbattendo la testa contro il muro. Questa signora, una veneta simpaticissima, mi disse che nel giro di un anno e mezza sarei diventata mamma. È andata veramente così!”.

MALATTIA DI WENDY KAY, MAMMA DI SOLEIL SORGE/ "Ho un cancro al quarto stadio, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA