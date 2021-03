Francesca Reggiani/ “Mia figlia Enrica? Un regalo! Tre interruzioni di gravidanza…”

Comica e attrice di talento oltre che molto apprezzata, Francesca Reggiani preferisce far parlar di se per la sua carriera e non per le questioni personali. È per questo che della sua vita privata si conosce molto poco, soprattutto se si parla di amore. Sappiamo che è stata sposata con un uomo di cui, ancora oggi, non conosciamo l’identità. Da questa relazione è nata una bambina, Enrica, il cui concepimento non è stato facile.

È stata proprio la Reggiani infatti a raccontare in Tv: “Mia figlia l’ho desiderata tanto, ho avuto tre interruzioni di gravidanza complicate quindi quando è nata è stato per me un regalo. – ha raccontato la comica, per poi riflettere che – La maternità non è un obbligo ma è l’unica cosa che auguro veramente a tutti”.

Francesca Reggiani e il complicato rapporto con la madre

Nel corso di un’intervista rilasciata tempo fa a Caterina Balivo a Vieni da me, Francesca Reggiani ha inoltre raccontato del complesso rapporto con sua madre. Queste le sue dichiarazioni: “Mia madre aveva delle attitudini più intellettualoidi… Aveva un approccio più intellettuale. E infatti ero sempre l’ultima della classe, così, per darle soddisfazione. – da qui qualche problema nel loro rapporto – Era una donna che, almeno con me, non è mai riuscita a dimostrare un certo calore“, ha raccontato la Reggiani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA