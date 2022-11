Francesca Reggiani: “Proietti mi accolse e fu un maestro”/ “Quando imitai la Loren…

Tante le imitazioni che Francesca Reggiani ha fatto in carriera. Solitamente, come racconta al Corriere della Sera, nessuno se la prende sul personale: “In generale, i personaggi non disdegnano l’essere imitati, è una forma di pubblicizzazione che non dispiace e, se la parodia è ben fatta, semmai si compiacciono: in fondo, è una sorta di omaggio alla loro notorietà. Però ho saputo che si è un po’ risentita Maria Giovanna Maglie… E anni fa ci fu tutta una polemica quando imitai Sophia Loren, facendole dire: “Quanto è bella Napoli, vista dal mio attico di Manhattan… è la distanza giusta, salgo in terrazza col binocolo, la vedo da lontano, mi arriva la sua poesia e non sento la puzza”. Venni attaccata da tutti, ma non volevo offendere Napoli, figuriamoci! La adoro e oltretutto mio padre è napoletano… E quella battuta la dicevamo tra noi in famiglia, perché era l’epoca della spazzatura da cui era sommersa la città”.

Non solamente polemiche in merito a Sophia Loren e alla sua imitazione, però. La Reggiani ha dovuto fare i conti anche con altre critiche: “Inoltre, sono stata bacchettata per un’altra frase in una imitazione di Ferilli. Sabrina diceva: “La vita è una questione di cu… o ce l’hai o te lo fanno”. Una sua filosofia esistenziale, ma una signora mi mandò un messaggio risentito sulla mia pagina facebook: “Cara Reggiani, ma lei alle persone che si fanno veramente il cu… non ci pensa?” Figuriamoci se volevo offendere veramente la gente che si fa il cu…”.