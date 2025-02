Francesca Rettondini e l’amore con Alberto Castagna: il dolore e la malattia

Nella vita della popolare showgirl Francesca Rettondini c’è stato spazio per un grande amore, quello con il compianto conduttore Alberto Castagna, con il quale ha vissuto una speciale storia. E a poche ore dal ventennale della scomparsa di Alberto Castagna, Francesca Rettondini ha concesso un’intervista tra le colonne del settimanale Oggi, dove ha ripercorso i momenti vissuti con lui e la malattia affrontata dallo storico volto di Stranamore e altri programmi di grande successo della tv italiana: “La sua malattia è stata una tempesta. Anche il pubblico che tanto lo amava così come i colleghi erano in pena. Nel 1998, dopo un’operazione che aveva rimandato a lungo, subì una complicazione importante” ha raccontato Francesca Rettondini.

Sempre tra le colonne del settimanale Oggi, Francesca Rettondini ha raccontato, riaprendo una ferita mai del tutto rimarginata sulla sua pelle: “Ho cercato sempre di proteggerlo, proteggere me e il nostro amore. Quando è stato dimesso dopo la lunga degenza, però, lui decise di tornare a casa dall’ex moglie”.