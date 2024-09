Forse non tutti sanno che il cuore del rocker Manuel Agnelli batte da anni per la sua compagna Francesca Risi. Stylist, appassionata di moda e beauty, nonché curatrice dell’immagine di Manuel, Francesca e il frontman degli Afterhours formano una coppia unita e appassionata. Al di là della popolarità e qualche uscita pubblica, Manuel e la sua compagna cercano di mantenere al riparo la propria storia d’amore, anche se, in tutti questi anni, inevitabilmente la loro relazione qualche volta è finita sotto i riflettori. Dunque, chi è cosa sappiamo di Francesca Risi?

Sbirciando in rete scopriamo che è una grande appassionata di libri e lettura. Nella sua vita, ovviamente, non c’è solo il suo amore Manuel, ma anche la passione per la lettura e, soprattutto, per la condivisione. Per questo motivo nel 2019, la Risi ha deciso di avventurarsi nell’apertura di un circolo letterario il cui nome è ispirato da un album degli Afterhours. “Da giovane passavo tanto tempo in libreria”, ha raccontato la compagna di Manuel Agnelli. “Oggi ci sono più autori che lettori e non ci rendiamo conto che l’italiano si sta impoverendo”, ha tuonato.

Francesca Risi, le mille passioni della compagna di Manuel Agnelli: “Scrivere un libro? Dico che…”

Per questo motivo, evidentemente, la stylist ha deciso di investire risorse e tempo nella sua missione letteraria, dando vita ad uno spazio in cui appassionati e curiosi si ritrovano per condividere le proprie emozioni. “La lettura è la ricerca curiosa, è la possibilità magica di vivere altre vite, di poter essere in qualsiasi tempo”, le parole dell’intervista riportata dal sito ultimabozza.

Così la compagna di Manuel Agnelli è completamente coinvolta nella sua missione, con il suo ambizioso circolo letterario. E a chi le chiede se il prossimo passo sarà la scrittura di un libro, lei lo esclude categoricamente: “Non potrei mai fare una cosa del genere…”.