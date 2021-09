Francesca Risi, compagna Manuele Agnelli/ Lui: “ha un talento innato per le parole”

Francesca Risi e Manuel Agnelli, un amore che dura da 15 anni

Francesca Risi è la compagna di Manuel Agnelli, giudice della nuova edizione di X Factor 15. Il cantautore, voce degli Afterhours, è legato da tantissimi anni dalla donna. Ben 15 anni d’amore suggellati anche dalla nascita di una figlia di nome Emma. Una storia d’amore che sembra uscire da un film romantico: Francesca e Manuel si conoscono per caso in una libreria di Milano. Lei grandissima appassionata di scrittura e letteratura si ritrova a colloquiare con lui inconsapevole di ritrovarsi di fronte ad un’artista. Stando a quanto rivelato proprio dalla donna, Agnelli sarebbe riuscito a conquistare la sua attenzione proprio grazie al look. La donna, infatti, ha raccontato a Vanity Fair di essere rimasta folgorata dalla lunga chioma della voce e anima degli Afterhours.

Da circa 15 anni Francesca e Manuel fanno coppia fissa e dal 2005 sono anche genitori di Emma. Non è dato sapere se i due siano sposati o meno, anche se molte volte il cantante l’ha definita ‘la mia compagna’. Un piccolo dettaglio visto che l’amore tra i due procede a gonfie vele.

Manuel Agnelli:”Francesca Risi? Scrive poesie bellissime”

Il dubbio se Francesca Risi è moglie di Manuel Agnelli oppure no attanaglia i fan. Nessuno dei due però ha voluto chiarire la posizione ‘sentimentale’. Nemmeno la donna che si occupa di moda e beauty. In pochi lo sanno, ma è proprio Francesca a curare l’immagine del suo compagno Manuel Agnelli come ha rivelato in una intervista rilasciata a Vanity Fair. La donna si è occupata di tutti gli outfit indossati dalla voce degli Afterhours durante le varie edizioni di X Factor, ma anche quando è in tour.

Tra i due c’è una grande stima e complicità. A legarli anche la passione per l’arte e la scrittura come ha rivelato proprio Agnelli: “ha un talento innato per le parole. Le usa d’istinto, e scrive poesie bellissime, di una potenza linguistica pazzesca”. Parlando, invece, del suo lato intimo Agnelli ha raccontato: “sono un tenerone. Ma cerco sempre di essere un punto di riferimento. Ho capito che non ha senso voler essere suo amico o essere sensato a tutti i costi”.

