Francesca Risi ed Emma Agnelli, moglie e figlia di Manuel Agnelli/ Storia del loro amore

Il pubblico che segue assiduamente “X Factor” ha imparato a conoscere Manuel Agnelli, da qualche anno uno dei giudici del programma, dove si sta mettendo in luce per la sua estrema conoscenza musicale. La sua luna carriera gli permette di capire bene quali caratteristiche debba avere un giovane per riuscire a sfondare in un settore competitivo così competitivo.

L’artista è ormai entrato nel cuore dei telespettatori anche per il suo aspetto apparentemente da duro ma che non manca, appena lo ritiene necessario di commuoversi di fronte a una bella esibizione. Emblematico quanto era accaduto nel 2020 con Casadilego, che avrebbe poi vinto l’ultima ediizione dle format.

Francesca Risi ed Emma Agnelli: gli amori di Manuel

Pur essendo riservato e restio a parlare di sè davanti alle telecamere, Manuel Agnelli ha una vita privata che lo rende particolarmente soddisfatto. Il cantante è legato da anni a Francesca Risi, una donna che non ama apparire se non in poche occasioni ufficiali. Lei lavora nel campo della moda ed è proprio questo che la spinge a curare nei dettagli il look dell’artista, dai vestiti alle acconciature.

Tra le passioni della signora Agnelli ci sarebbe la lettura ed è proprio l’amore per i libri che le ha permesso di conoscere quello che sarebbe poi diventato sue marito. Il loro primo incontro, infatti, sarebbe avvenuto in una libreria. A coronare il loro raporto nel 2005 è arrivata Emma, a cui il papà è davvero legatissimo. “Sono un tenerone. Ma cerco sempre di essere un punto di riferimento. Ho capito che non ha senso voler essere suo amico o essere sensato a tutti i costi” – aveva detto lui in un’intervista.

