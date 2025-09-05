Francesca Rocco e Giovanni Masiero in crisi? La coppia non compare più insieme sui social e scatta il gossip sul loro rapporto.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono in crisi? Dopo oltre dieci anni di relazione in seguito all’amore nato nel Grande Fratello, i due sembrano essere in un momento difficile. Nel corso degli anni sono nate anche due splendide figlie, segno che hanno messo la ciliegina sulla torta nella costruzione di una famiglia meravigliosa e invidiata da molti. Si sono conosciuti nel lontano 2014 durante l’edizione del Grande Fratello 13 quando aveva partecipato anche Andrea Cerioli.

All’epoca lui faceva il commesso mentre lei l’impiegata e fu un colpo di fulmine immediato. Usciti dal reality di Canale 5 hanno deciso di convivere e dal loro amore sono nate Beatrice e Ginevra a colorare ulteriormente le loro vite. Nel corso degli anni Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono apparsi sempre più innamorati l’uno dell’altra tanto che qualche tempo fa lei aveva spento i rumor su presunte crisi, facendo capire l’impegno forte nel restare uniti dietro la relazione: “Da quando ho conosciuto Giovanni posso dire che sacrificherei la mia vita per lui ed anche se nella vita di coppia si passa qualche momento difficile, noi due abbiamo sempre anteposto l’amore e la famiglia a lavoro e carriera“.

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, arriva la conferma della crisi: “Non postano più niente insieme”

Se Francesca Rocco aveva speso parole meravigliose sul marito, anche lui non ha esitato a mostrare tutta la sua stima nei suoi confronti: “È la donna che avevo sempre cercato. Mi capisce e mi tranquillizza, è la classica ragazza della porta accanto, educata e raffinata e poi il suo sguardo è meraviglioso. Meglio di così non potrei stare e non potrei chiedere di più“. Eppure, oggi si parla di una crisi vera e propria e l’indiscrezione prende sempre più piede dopo una dichiarazione di Deianira Marzano che sui social si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata.

Un utente le ha scritto così: “Ciao Deia, ma Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati? Non postano più niente insieme…“, e l’esperta di gossip ha confermato il dubbio: “Pare che siano in crisi“, risponde. Dopo il matrimonio nel 2016, dunque, la coppia formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero potrebbe essere nel mezzo di un’altro momento molto difficile, ma noi ci auguriamo che riescano a superare anche questo piccolo inciampo.