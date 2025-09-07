Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono in crisi? Spunta il mistero sui social: regna il silenzio che spaventa i fan

Negli ultimi giorni la coppia formata da Francesca Rocco e Giovanni Masiero ha scatenato il mondo del gossip. Sono tanti infatti i dubbi intorno ai due, che hanno fatto sognare i fan del Grande Fratello qualche anno fa, nel 2014. Nelle ultime settimane la ragazza ha postato delle foto in vacanza con le figlie Ginevra e Beatrice, nate proprio dalla relazione con Masiero. E i fan più attenti ai dettagli hanno notato l’assenza dell’ex gieffino e immediatamente hanno ipotizzato che l’amore tra i due potesse essere giunto al capolinea. E nelle scorse ore è stato il profilo di Giovanni Masiero a finire sotto la lente d’ingrandimento, con i fan che hanno notato l’assenza della fidanzata a un matrimonio che vedeva invitato lo stesso ex concorrente del reality di Canale Cinque. Un amore lungo oltre dieci anni che sembra vivere la fase più buia, anche se i due ex gieffini per il momento hanno preferito non esprimersi sulla questione.

Tananai e Camihawke sono fidanzati? Esplode il gossip/ "Beccati insieme al suo concerto"

E qualche anno fa avevano già attraversato una crisi, sulla quale Francesca aveva dichiarato a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin: “Giovanni è l’uomo che ho scelto, quello della mia vita. Questa pausa è un momento di attenzione per me, ho bisogno di ritrovare il mio equilibrio interiore”. Una crisi che ai tempi però rientrò senza problematiche.

Gabriella Golia choc: "Non sono stata brava con la malattia di mia madre"/ "Portata via dal tumore"

Francesca Rocco e Giovanni Masiero in crisi? Silenzio sui social

A regnare per il momento è il silenzio tra Francesca Rocco e Giovanni Masiero, coppia nata al Grande Fratello vinto da Mirko Petrilli e che vantava nel cast altri personaggi celebri, basti pensare ad Andrea Cerioli.

Nessuno dei due ex gieffini si è esposto, mentre i fan attendono con trepidazione di scoprire se esiste ancora amore tra i due. Niente da fare, almeno per il momento, vedremo se nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti rilevanti a riguardo.