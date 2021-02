Francesca Romana Ceci, moglie Andrea Vianello/ Al fianco del marito dopo l’ictus

Francesca Romana Ceci è la moglie di Andrea Vianello: “Lavora in Rai e ci siamo conosciuti nel ’94, mettendoci insieme nel ’95. Abbiamo festeggiato quest’anno i 20 anni di matrimonio”, ha raccontato il giornalista a “Vieni da me”. Classe 1970, Francesca Romana Ceci è anche lei giornalista: ha lavorato al GR2, ha condotto Radio Verde Rai e “Giorno per Giorno”, insieme a Eleonora Belvisio e Mauro Zanda. Da settembre 2020 conduce “Che giorno è” su Radio 1, insieme a Massimo Giraldi. Sul sito del suo programma si presenta così: “Sono nata a Roma dove vivo con mio marito, anche lui giornalista e tre figli di 13, 15 e 17 anni. Sono cresciuta con la passione del giornalismo e della radio essendo figlia di una giornalista radiofonica del Gr2”. I tre figli si chiamano: Vittoria, Goffredo e Maria Carolina.

Francesca Romana Ceci: al fianco del marito Andrea Vianello dopo l’ictus

A febbraio 2019 Andrea Vianello è stato colpito da un ictus. Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Francesca Romana Ceci che con molto sangue freddo e altrettanta lucidità ha chiamato i soccorsi quando ha capito che le condizioni del marito erano gravi, hanno raccontato in diverse occasioni sulle reti Rai. “È bello poterlo raccontare con il sorriso… Tenere tutto insieme è stato difficile, non dover mai cedere, non crollare mai, esserci sempre. Però alla fine è andata avanti, e anche velocemente, senza pensarci troppo”, ha confessato la giornalista a Caterina Balivo. In più occasione Vianello ha descritto la moglie Francesca come “una donna straordinaria e molto forte”: “Ha avuto un’adolescenza… ha perso i genitori, è rimasta da sola senza fratelli: la vita le ha presentato diverse difficoltà” ma Francesca non si è mai arresa ed è arrivata a fare carriera negli studi Rai”, ha raccontato a Domenica In.



