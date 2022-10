Francesca Romana Ceci, moglie Andrea Vianello/ “Ci siamo conosciuti…”

Andrea Vianello: chi è la moglie e collega Francesca Romana Ceci

Andrea Vianello, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno, ha al suo fianco una famiglia con cui ha un rapporto davvero speciale. A cominciare dalla moglie Francesca Romana Ceci, con la quale condivide la passione per il giornalismo e per l’informazione. Lui è infatti giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, nonché direttore di Rai News 24 dal 2020 e direttore di Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Giornale Radio Rai e Rai TG Parlamento dal 2021. In passato è stato anche alla conduzione di Mi manda Raitre.

Andrea Vianello, l'ictus nel 2019/ "Le parole erano prigioniere del mio cervello"

Anche la moglie Francesca Romana Ceci lavora in Rai come lui e, in una vecchia intervista a Vieni da me, il giornalista aveva svelato quando la coppia si conobbe e si innamorò: “Lavora in Rai e ci siamo conosciuti nel ’94, mettendoci insieme nel ’95. Abbiamo festeggiato quest’anno i 20 anni di matrimonio“. Anche lei è cresciuta con la passione per il giornalismo e lavora nello specifico per Radio1.

Andrea Vianello e l’ictus/ "Mi ha aiutato a capire le priorità della vita"

Andrea Vianello e Francesca Romana Ceci: i figli e l’amore della coppia

Dalla storia d’amore tra Andrea Vianello e Francesca Romana Ceci sono nati tre figli: Vittoria, Goffredo e Maria Carolina. La famiglia ha rappresentato e rappresenta per il giornalista un punto di riferimento importantissimo. La vicinanza dei suoi affetti si è fatta sentire in particolare quando, nel 2019, è stato colpito da un ictus che gli ha tolto temporaneamente la capacità di linguaggio e di articolazione delle parole, ripristinata con il tempo attraverso alcune terapie riabilitative.

“È bello poterlo raccontare con il sorriso… Tenere tutto insieme è stato difficile, non dover mai cedere, non crollare mai, esserci sempre. Però alla fine è andata avanti, e anche velocemente, senza pensarci troppo” aveva confessato la giornalista a Caterina Balivo a Vieni da me. Parole che testimoniano la bellezza e la solidità di un amore che supera ogni difficoltà, se al nostro fianco abbiamo gli affetti più cari.

Francesca Romana Ceci, moglie e figli Andrea Vianello/ Lui: "mi ha salvato la vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA