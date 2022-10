Francesca Romana Ceci, moglie e figli Andrea Vianello/ Lui: “mi ha salvato la vita”

Francesca Romana Ceci, Goffredo Maria, Carolina e Vittoria, sono la moglie e i figli di Andrea Vianello, conduttore televisivo di successo. Una storia d’amore importante quella nata tra il direttore di RaiNews 24 che sono uniti da tantissimi anni e che condividono la passione per l’informazione visto che sono entrambi giornalisti. Francesca lavora nello specifico per Radio 1 e ricopre un ruolo importantissimo nella vita del conduttore di Mi Manda Raitre. Dal loro amore sono nati tre figli: Goffredo Maria, Carolina e Vittoria.

Andrea Vianello e l’ictus/ "Mi ha aiutato a capire le priorità della vita"

La loro vita è stata scossa quando il conduttore è stato colpito da un ictus. “Ero in casa, avevo appena fatto colazione. All’improvviso non mi sono più sentito una mano. Sono caduto a terra e ho fatto appena in tempo a chiamare mia moglie. Ricordo il resto come in una nuvola: il pronto soccorso, l’ospedale Umberto I di Roma, la decisione di operarmi d’urgenza, un azzardo. L’intervento andò bene ma io una volta sveglio mi sentii… be’, mi sentii pieno di parole che ristagnavano nella testa e non riuscivano a venire fuori. Una sensazione assurda: conoscevo benissimo quei vocaboli ma non li sapevo più articolare” – ha raccontato Vianello.

Andrea Vianello/ "Ictus? Quante parole non dette, mia moglie importante perché.."

Andrea Vianello: “mia moglie Francesca Romana Ceci celebrazione della forza”

La presenza di Francesca Romana Ceci è stata determinante ed importante nella vita di Andrea Vianello. La moglie, infatti, è stata tempestivamente brava nel soccorrerlo quando si è accasciato in casa per un malore. Un terribile ictus da cui si è ripreso e che l’hanno portato a cambiare le priorità della vita. Il conduttore, ospite di Oggi è un altro giorno, ha raccontato: “oggi ho la mia famiglia, ho ritrovato un lavoro che mi piace, forse non sono l’uomo di prima, veloce a parlare, però bisogna capire che si può fare”. Poi le parole per la moglie: “gliel’ho sempre detto grazie, ho scritto un libro che è anche una celebrazione della sua forza”.

Andrea Vianello: "Ictus? Mi sentivo un mostro"/ "Non riuscivo a parlare bene, poi..."

Ma chi è Francesca Romana Ceci, la moglie di Andrea Vianello? Sul suo sito ufficiale si presenta così: “sono nata a Roma dove vivo con mio marito, anche lui giornalista e tre figli di 13, 15 e 17 anni. Sono cresciuta con la passione del giornalismo e della radio essendo figlia di una giornalista radiofonica del Gr2”. I tre figli si chiamano: Vittoria, Goffredo e Maria Carolina”.











