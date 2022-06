Francesca Sanna Sulis, chi è?/ La stilista sarda che vinse gli stereotipi nel ‘700

Francesca Sanna Sulis, creatività, passione e imprenditoria

Il Doodle di Google odierno celebra la nascita di Francesca Sanna Sulis, nata 306 anni fa. La donna è stata una stilista e imprenditrice italiana che nel corso della sua vita ha combattuto per abbattere gli stereotipi di genere e i pregiudizi. Nel 18esimo secolo, quando le donne erano relegate al ruolo di madri e mogli, ebbe un successo straordinario nel lavoro. Francesca Sanna Sulis nacque a Muravera, in provincia di Cagliari, l’11 giugno 1716. Ad incoraggiare il suo grande lavoro furono proprio due uomini: il padre, un illuminato e illuminista, ricco possidente terriero, e poi il marito.

La famiglia di Donna Francesca Sanna Sulis le permise di studiare e non ostacolò mai le sue inclinazioni, la sua creatività e le sue passioni, in primis quella per la sartoria, che condivideva con la sorella Lucia. Allo stesso modo un grande appoggio arrivò dal marito, Pietro Sanna Lecca, giureconsulto di Cagliari conosciuto in giovane età. L’uomo nel 1751 fu nominato cavaliere ed ebbe un incarico prestigioso, quello di raccogliere tutte le leggi emanate nel Regno di Sardegna. Francesca Sanna Sulis lo seguì a Cagliari e qui cominciò la sua attività da imprenditrice.

Le innovazioni di Donna Francesca Sanna Sulis

Donna Francesca Sanna Sulis, con l’aiuto e il sostegno del marito, prese un’azienda famigliare già esistente e la aggiornò con metodologie di lavoro e non soltanto, portandola al successo. A Quartucciu, in provincia di Cagliari, l’imprenditrice promosse la coltivazione delle piante di gelso per l’allevamento dei bachi da seta. Nei filatoi dell’azienda, furono acquistati macchinari di ultima generazione, come filatoi e telai moderni. La stilista iniziò inoltre le esportazioni del nord Italia, in particolare in Lombardia e Piemonte, inaugurando una forte trama commerciale.

Non solamente il lavoro in azienda. Mentre l’impresa continuava a lavorare nel migliore dei modi, espandendosi sempre più, Donna Francesca organizzava finanziandoli di tasca propria corsi di avviamento professionali per giovani donne, affinché diventassero esperte operaie e migliorassero le tecniche nel proprio mestiere. L’obiettivo dell’imprenditrice era quello di rendere le donne autonome economicamente.

I clienti Reali di Francesca Sanna Sulis

I design ideati da Donna Francesca Sanna Sulis divennero molto popolari nel Regno di Sardegna, tanto che le principesse di casa Savoia divennero sue clienti, ma non solo. Anche l’imperatrice Caterina acquistò suoi vestiti, come quello che indossava in occasione di un ritratto ufficiale oggi risposto all’ermitage di San Pietroburgo. Oggi la storia dell’imprenditrice e dei suoi vestiti può essere riscoperta nel museo a lei dedicato a Muravera. La riscoperta della figura di Donna Francesca si deve ad un giornalista sardo, Lucio Spiga, che nel 2006 dopo varie ricerche portò alla luce il grande lavoro della stilista e imprenditrice che nel ‘700 ha abbattuto stereotipi e pregiudizi.

Indagando negli Archivi statali e incontrando giornalisti, politici, studiosi e clericali, Spiga è riuscito ad arrivare a due discendenti di Francesca Sanna Sulis. La grande imprenditrice è morta il 4 febbraio 1810, all’età di 94 anni, a Quartucciu. Nel 2010, in occasione del 200 anni della morte della stilista, in Sardegna vari eventi hanno ricordato Francesca Sanna Sulis.











