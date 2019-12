Francesca Schiavone dopo il tumore/ Video: “Torno in palestra, bello! Sono felice”

Francesca Schiavone torna in palestra dopo aver combattuto il tumore. L’ex campionessa di tennis in una serie di “storie” su Instagram ha condiviso l’emozione e la sua soddisfazione per questo importante step. «Primo giorno in palestra: ho fatto bicipiti, tricipiti e deltoidi con due chili. Praticamente come mi scaldavo prima quando avevo il fisico. È bello ritornare, è una sensazione bellissima. Sono felice». Nei giorni scorsi aveva annunciato di aver sconfitto un tumore maligno, il Linfoma di Hodgkin, che ha aggredito il suo sistema linfatico e ha tenuto la sua vita in bilico. In quel momento la sua esistenza è finita come quella palla da tennis che tocca il nastro e poi carambola oltre la rete: tu sei col fiato sospeso perché può finire dentro o fuori. Ecco, quello è stato il punto più importante per Francesca Schiavone: le è andata bene, nonostante tutto. Dopo essersi salvata da quel cancro scoperto per una ghiandola ingrossata, attraverso un ciclo di cure a cui si è sottoposta, ora vuole tornare in forma.

Non manca un pizzico di ironia nelle parole di Francesca Schiavone. Quando parla infatti del suo allenamento aggiunge: «Praticamente come mi riscaldavo prima quando avevo il fisico». L’ex tennista è dunque tornata ad allenarsi con l’entusiasmo di sempre. La leonessa 39enne ha quindi documentato questo momento importante sui social. Lì dove nei giorni scorso aveva raccontato la sua battaglia. «Ho fatto la chemioterapia, combattuto la battaglia e ora sto respirando ancora. Ho vinto questa lotta. E ora sono tornata in azione», aveva detto solo qualche giorno fa la campionessa del Roland Garros 2010. Stavolta ha avuto a che fare con una sfida più complessa, quindi la soddisfazione è stata decisamente più grande quando ha capito di aver vinto. «Sono già pronta nella testa che nel cuore ad affrontare nuovi progetti a cui sto pensando… li avevo e non potevo attuarli… Quindi ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi».





