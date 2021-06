Francesca Semenza fidanzata con Max Biagi?/ Un bacio rubato, ma…

Francesca Semenza è ancora fidanzata con Max Biaggi? Da mesi il mondo del gossip si domanda se il campione motociclistico ha trovato un nuovo amore oppure no. Al momento, infatti, non ci sono né conferme né smentite, ma sembrerebbe possibile che dopo tanto tempo il dirigente sportivo abbia trovato un nuovo amore. I due non sono ancora usciti allo scoperto e sui social non ci sono segnali su una loro possibile relazione. Del resto dopo la fine della storia d’amore con Bianca Atzei che ha occupato per mesi le pagine dei settimanali e quotidiani di gossip, Max Biaggi preferisce tenere i riflettori ben lontani dalla sua vita privata. A paparazzarli, insieme, in pubblico ci è riuscito il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato la foto di un bacio tra i due a conferma che tra loro qualcosa di vero c’è. Ma chi è Francesca Semenza, la donna che ha fatto breccia nel cuore del campione?

Chi è Francesca Semenza, la fidanzata di Max Biaggi?

Classe 1993, Francesca Semenza è nata il 23 novembre a Bergamo. Il suo nome è diventato improvvisamente popolare quando è balzata fuori la notizia di una sua possibile relazione amorosa con il pilota Max Biaggi. In realtà Francesca non è nuova al mondo dello spettacolo; durante gli anni del liceo, infatti, la bella Francesca scopre di avere una grandissima passione per la recitazione. Una volta terminati gli studi, infatti, decide di iscriversi ad un corso di teatro: prima studia a Brescia e poi Milano. Contemporaneamente agli studi comincia a muovere anche i primi passi nel mondo della recitazione con alcuni piccoli ruoli in film anche importanti come “Alpha Centauri”. Parlando di attrici che sono la sua fonte di ispirazione, la Semenza non ha alcun dubbio: il suo mito è Monica Bellucci. Sulla vita privata della ragazza si conosce davvero poco, se non che è mamma di un bellissimo branzino di nome Leon.

