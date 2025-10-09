Francesca Senette ospite a La Volta Buona: la sua vita privata

Francesca Senette è conosciuta conosciuta per la sua carriera in tv e come insegnante di yoga, ma della sua vita privata si sa ben poco. Ebbene, Francesca è legata da tempo all’imprenditore Marcello Forti, sposato nel 2005, in una cerimonia celebrata in Sardegna in modo intimo, circondati solo dalle persone a loro più care. Insieme, hanno avuto due figli: Alice, nata nel 2006, e Tommaso, nato nel 2013. A tal proposito, Francesca ha spesso raccontato di come la maternità l’abbia cambiata, facendole scoprire una nuova versione di sé stessa.

La sua esperienza di madre e moglie, inoltre, ha avuto una grande influenza anche sul suo lavoro come insegnante di yoga e life coach. Difatti, spesso porta nelle sue lezioni esempi pratici di gestione dello stress che derivano dalla quotidianità con i suoi figli. Ad ogni modo, Francesca è sempre stata riservata sulla sua vita privata, mostrando poco anche sui suoi social, dedicati più che altro a promuovere il suo lavoro.

Francesca Senette: lo spaventoso incidente vissuto con i figli

Nel luglio del 2018, Francesca Senette ha vissuto un momento davvero spaventoso mentre viaggiava in camper con i suoi due figli. Cos’è successo esattamente? La ruota posteriore destra del mezzo è esplosa all’improvviso mentre percorrevano l’autostrada A14, facendo sbandare il camper da una parte all’altra. Per fortuna, il veicolo si è fermato contromano in corsia d’emergenza, a pochissimi centimetri dal guardrail, senza colpire altri mezzi. Di conseguenza, nessuno dei tre a bordo si è fatto male, ma la paura è stata enorme. Francesca ha raccontato l’accaduto sui social, definendo quell’episodio un vero “miracolo“.