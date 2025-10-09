Francesca Senette ospite a La Volta Buona: vita e carriera

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, giovedì 9 ottobre, c’è anche Francesca Senette. Ma, andiamo a conoscerla meglio. Francesca è nata nel 1975 a Tradate, in provincia di Varese, e fin da giovane ha mostrato una forte passione per il mondo dell’informazione e della comunicazione. Dopo essersi laureata in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano, ha iniziato a muovere i primi passi nel giornalismo locale, scrivendo per testate minori e collaborando con emittenti regionali come Antennatre.

Graziella Defilé, chi è la moglie di Oscar Farinetti/ “Senza di lei non avrei fatto nulla…”

Al che, viene notata da Emilio Fede durante un servizio, il quale decide di chiamarla al TG4 come conduttrice dell’edizione delle 11:30. Negli anni successivi, Francesca ha continuato a lavorare sul piccolo schermo in programmi come Sipario su Rete4 e Italia allo specchio su Rai2, affrontando temi di cronaca, attualità e spettacolo. Inoltre, ha partecipato a speciali televisivi, documentari e programmi di viaggio e lifestyle come Effetti personali su LA7d.

Delitto di Garlasco/ Palmegiani: “Andrea Sempio il 13 agosto era a Vigevano, e vi spiego perchè”

Francesca Senette ospite a La Volta Buona: cosa fa oggi

Col tempo, però, Francesca Senette ha sentito il bisogno di cambiare vita, allontanandosi dal ritmo frenetico della televisione. Da lì, inizia a dedicarsi al mondo dello yoga e del benessere, una passione che negli anni si è trasformata in una vera e propria professione. Difatti, Francesca ha iniziato a studiare diverse discipline, dal Kriya Yoga al pranayama, dallo yoga nidra all’Hatha Yoga, fino a diventare insegnante certificata e life coach. Ad oggi tiene corsi, retreat e lezioni individuali, aiutando le persone a ritrovare armonia tra mente e corpo e a gestire lo stress. Non solo, ha anche scritto libri dedicati allo yoga, come Il piccolo libro dello yoga, partecipa a eventi pubblici, portando la sua visione di benessere ad un pubblico sempre più ampio.