Francesca Senette, nota giornalista, ha raccontato oggi a La Volta Buona del suo ricorso alla chirurgia estetica in giovane età.

Non sarà mai unanime il pensiero sulla chirurgia estetica; tra chi sbandiera il valore di mostrarsi al naturale e chi rivendica l’importanza di intervenire su difetti o circostanze che sono alla base di complessi e sensazioni di disagio. Oggi a La Volta Buona si dibatte con il supporto di Francesca Senette, storica giornalista del TG4; anche lei in passato ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per un suo personale malcontento a proposito della taglia del seno.

Francesca Senette ha spiegato come quel senso di disagio fosse frutto di quei tempi dopo la percezione estetica, in tv, era molto più rilevante. “Ero un mezzobusto ‘piatto’, con una prima di seno che mi faceva sentire a disagio. Parliamo ovviamente di 25 anni fa, oggi fortunatamente si parla molto di più di queste tematiche”. Per ovviare a quella sorta di complesso, la giornalista ha dunque deciso di intervenire: “…Vedevo donne intorno a me più prosperose. Io senza giacca mi sentivo a disagio; siccome ospitavo spesso dei professori che si occupavano di chirurgia, anche loro mi dicevano che forse era il caso di intervenire. Anche io pensavo che qualche taglia in più mi avrebbe resa più sicura di me stessa”.

Francesca Senette a La Volta Buona: “Oggi sono più consapevole, mi piaccio così”

Con il tempo cambia la consapevolezza e di conseguenza anche la percezione di sé; Francesca Senette – come raccontato a La Volta Buona – dopo quel primo e unico intervento al seno ha deciso di non seguire la routine che richiedeva un ritocco ogni 10 anni per nuove protesi. “Mi sono trovata a mio agio con il risultato ottenuto. Non voglio intervenire perchè non voglio un seno innaturale alla mia età; oggi sono consapevole, mi piaccio così”.