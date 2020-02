Francesca Sofia Novello a Valentino Rossi/ “A guardarti negli occhi mi ci perdo”

Splendida dedica d’amore da parte di Francesca Sofia Novello nei confronti del suo fidanzato, Valentino Rossi. Domenica scorsa, 16 febbraio, il Dottore ha compiuto 41 anni, e la sua bella compagna ha voluto fargli gli auguri pubblicamente, attraverso un post su Instagram. Francesca Sofia ha postato uno scatto che vede la stessa abbracciarsi e baciarsi con il campione delle due ruote, in riva al mare, con aggiunto la didascalia: “A guardarti negli occhi mi ci perdo! Buon compleanno amore”, citando le parole della canzone “Nessuno vuole essere Robin”, di Cesare Cremonini. Una foto che ha fatto il giro del web nel giro di breve tempo, racimolando più di 50mila like, a conferma di quanto sia amato il campionissimo di Tavulia, ma nel contempo, di quanto la Novello sia ormai famosa. Per chi si fosse perso qualcosa, infatti, la bella Francesca è stata una delle dieci vallette che hanno presenziato all’Ariston, durante la recente edizione del festival di Sanremo 2020, al fianco di Amadeus

FRANCESCA SOFIA NOVELLO E VALENTINO ROSSI: UN AMORE CHE VA A GONFIE VELE

Un amore che sta andando a gonfie vele quello fra i due, come confermato anche recentemente dallo stesso Valentino Rossi, in occasione di un’intervista rilasciata qualche mese fa a Rai Radio 1, in cui parlava così della possibilità di diventare padre a breve: «Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata». I due sono fidanzati da ormai tre anni, precisamente dal 2017, dopo che il motociclista aveva rotto con Linda Morselli, attuale compagna di vita dell’ex campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso. Si sono conosciuti grazie a degli amici comuni, e nonostante vi siano ben 14 anni di differenza di età, alla fine è scoppiato dirompente l’amore. Oltre alle dolce dedica di Francesca, sono stati moltissimi i post social da parte di amici, conoscenti e personaggi famosi, per il compleanno di Valentino Rossi, un personaggio amatissimo fuori e dentro il circuito.

