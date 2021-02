FRANCESCA SOFIA NOVELLO/ “Avevo tantissimi progetti legati alla moda, ma la salute viene prima di tutto”

C’è anche Francesca Sofia Novello, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda oggi, come ogni sabato, a partire dalle 16 su Canale 5. Amadeus la descrisse come “una donna che sa stare un passo indietro” rispetto a un grande uomo – Valentino Rossi – in quella che suonò come una gaffe a poche ore dall’inizio dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Alla fine, però, tutto andò liscio, inclusa la sua esperienza di co-conduttrice della prestigiosa kermesse musicale. Dopo Sanremo, l’anno scorso, venne l’era del Covid, con la relative restrizioni che hanno costretto molti a sospendere i loro impegni. E anche Francesca ha dovuto mettere in stand-by diversi lavori: “Avevo tantissimi progetti legati alla moda, ma la salute viene prima di tutto”, ha dichiarato in un’intervista del 22 maggio al settimanale Oggi. In compenso, prosegue, “ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. E grazie alla tecnologia e alla fantasia, continuo a lavorare: curo i miei profili social, faccio degli shooting con Facetime”.

Francesca Sofia Novello sulla gaffe di Amadeus

La vita di Francesca Sofia Novello, ex ombrellina della Motogp, è stata stravolta nel giro di pochi mesi da quando ha iniziato a frequentare Valentino Rossi. A chi le domanda se le manchi qualcosa (o qualcuno) del suo passato, lei replica: “Potrei riassumere la mia nostalgia con due parole: ‘casa mia’. […] Sono lontana da mamma, papà e da mio fratello Nicolò. Poi mi mancano le mie amiche e il mio lavoro”. In compenso, la sua esperienza in tv le ha regalato grandi soddisfazioni: lei la definisce ‘magica’, anche se comprensibilmente frenetica. Ed è cominciata in modo strano, “con l’ansia a mille”. Il riferimento, però, non è alla battuta di Amadeus, che – per inciso – lei non reputa nemmeno una gaffe: “È che stavo arrivando in ritardissimo alla prima conferenza stampa della mia vita”, spiega, “eravamo imbottigliati nel traffico, l’autista ha provato in tutti i modi a passare, ma non c’erano spiragli. Mi ha salvato la Polizia: è arrivata e ci ha scortato con le sirene. Sono stati fantastici”.

Francesca Sofia Novello: “Sanremo 2021? Ci andrei di corsa”

Intanto, volgendo lo sguardo al suo futuro professionale, Francesca Sofia Novello ammette che non ci penserebbe due volte, se la richiamassero a Sanremo: “Ci andrei di corsa”. E su Fiorello e Amadeus: “Loro sono due fuoriclasse”. Al di là del passo indietro, Francesca è davvero una ragazza conciliante: “Io sono per la pace, per lo ‘stare bene’. Non pretendo nulla, mi basta che tutti siano felici. Però so farmi rispettare, eccome!”.



