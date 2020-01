FRANCESCA SOFIA NOVELLO/ Fidanzata di Valentino Rossi a Sanremo 2020: “Pelle d’oca”

Francesca Sofia Novello è pronta a salire sul palco del Festival di Sanremo 2020, la fidanzata di Valentino Rossi sarà tra le protagoniste della kermesse canora al fianco di Amadeus. Intervistata da La vita in diretta, la giovane modella ha sottolineato: «Lo giuro, non so se si percepisce ma la mia pelle d’oca è alta così: emozione incredibile. Sono felice, emozionata, stordita… mi batte il cuore!». Amadeus, invece, ha motivato così questa scelta: «E’ una sorta di scommessa personale, a volte non per forza devi conoscere ed io sono curioso: sappiamo che lei è la fidanzata di Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo in lei la bellezza e la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro nonostante la sua giovane età. E’ una modella molto promettente, destinata ad avere un grandissimo successo: mi piaceva essere il primo a portarla su un palco prestigioso come quello di Sanremo». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Francesca Sofia Novello, chi è?

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Francesca Sofia Novello è stata annunciata tra le donna che, dal 4 all’8 febbraio, affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il suo nome non è affatto sconosciuto essendo una delle influencer più seguite con 271mila followers. Schiva e riservata, pur essendo lanciatissima nel mondo della moda, Francesca Sofia Novello ha conquistato Amadeus per la sua capacità di vivere la storia d’amore con Valentino Rossi proteggendola da ogni forma di rumors o pettegolezzo. «Francesca è stata scelta da me per la sua capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro» ha detto di lei Amadeus in conferenza stampa. La 26enne di Arese, infatti, è da diverso tempo la fidanzata di Valentino Rossi, uno degli sportivi italiani più famosi al mondo, ma ha sempre evitato interviste sul suo privato. Sui social, infatti, sono pochissime le foto di coppia a dimostrazione del fatto che sia Francesca che Valentino non intendono assolutamente fare gossip sul loro amore.

Francesca Sofia Novello, dalla moda ai social fino a Sanremo: tutto sulla fidanzata di Valentino Rossi

Chi è davvero Francesca Sofia Novello? Il nome della fidanzata di Valentino Rossi, nelle prossime settimane, diventerà molto popolare. Il palco di Sanremo sarà sicuramente importante per Francesca che, dopo essere stata un’ombrellina conoscendo Valentino Rossi, è diventata una modella di intimo diventando successivamente un’influencer molto seguita su Instagram. Grazie alla sua popolarità, Francesca ha partecipato all’ultimo Festival del Cinema di Venezia indossando un bellissimo abito di Alberta Ferretti con cui ha incantato tutti. La carriera di Francesca Sofia Novello va avanti a gonfie vele, ma per il successo l’influencer non metterebbe mai a rischio la propria vita privata. «La mia privacy viene prima della mia popolarità. Non so se quando sarò mamma posterò le immagini di mio figlio, penso che l’emozione del mio bambino preferirò tenerla per me. Per il momento la penso così» aveva dichiarato Francesca alla sua prima intervista assoluta al Corriere. Francesca, dunque, pur avendo colto al volo l’offerta di Amadeus, continua a voler proteggere il suo amore con Valentino Rossi.



