Francesca Sofia Novello e il ses*o con Valentino Rossi prima delle gare/ “Se dovesse capitare…”

Francesca Sofia Novello e il rapporto con Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi con cui ha formato una famiglia con la nascita della figlia Giulietta, è stata ospite di Diletta Leotta all’interno del suo podcast “Mamma Dilettante”. E’ stata un’intervista a cuore aperto quella di Francesca Sofia Novello che ha risposto a tutte le domande di Diletta Leotta, compresa quella sul ses*o con Valentino prima delle gare e nella risposta ha sdogato l’argomento.

“Ma sì, ormai sdoganiamola questa cosa. Il paddock è un paese con 20-30 team. La maggior parte sono uomini. Ci sono anche donne che si occupano di hospitality e comunicazione. Ma sono soprattutto uomini. …E poi ci sono le ombrelline, io tra l’altro ero una di loro e così è iniziata la mia storia d’amore con Valentino Rossi – ha dichiarato Novello -. I piloti hanno talmente tanto da fare tra meeting e prove, che non è che hanno poi molto tempo di dedicarsi a queste ombrelline. Quindi non è che c’è tutto questo gran sesso… Però se dovesse capitare è una cosa che fa anche bene. E a noi è capitato, però noi eravamo già una coppia, magari non il sabato prima della gara però capitava. Però non è che lo facevamo nel box, i piloti hanno un’area dedicata solo a loro, è come una camera”, ha detto Francesca Sofia.

Francesca Sofia Novello: secondo figlio con Valentino Rossi?

La nascita di Giulietta che ha reso genitori per la prima volta Francesca Sofia Novello e Valentina Rossi ha cambiato la vita di entrambi. La piccola compirà due anni il prossimo anno e chissà che per lei non arrivi come regalo un fratellino o una sorellina. Sulla possibilità di allargare la famiglia, la Novello ha detto:

“Sono cresciuta da sorella, quindi ho avuto la fortuna di condividere, dividere. Sono sicura che a Giulietta farebbe bene, lei è la principessa di casa”, le parole della compagna di Valentino Rossi che, dunque, non esclude di poter avere il secondo figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA