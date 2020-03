Francesca Sofia Novello, fidanzata Valentino Rossi/ Cosa accade in quarnatena?

Francesca Sofia Novello e il fidanzato Valentino Rossi hanno deciso di continuare a tenersi per mano, anche in occasione delle brevi passeggiate per le campagne, per fare un giro con i loro cagnoloni Ulisse e Penelope. Una delle foto più recenti pubblicate sui social di lei li vede infatti mentre si tengono a debita distanza, ma senza perdere il contatto fra le mani. La coppia si trova a Tavullia, dove il campione sportivo ha da tempo la sua dimora e la palestra personale, oltre che alla possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto. Clicca qui per guardare la foto di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Nei giorni scorsi, la modella ha deciso inoltre di rispondere ad un duro attacco degli haters, inferociti per via di alcune sue Stories su un servizio della Rai del 2015 in cui si parlava di un virus creato in laboratorio. Data l’emergenza in corso, qualcuno l’ha criticata aspramente per aver insinuato che l’origine del Coronavirus sia da ricercare nei sotterranei della scienza. Così Francesca si è ritrovata costretta a cancellare tutto, ma ne ha anche approfittato per chiarire il suo punto di vista tramite Stories. “Ho cancellato le Storie del 2015”, specifica, “vi spiego perchè: è pieno di tuttologhi maleducati (tipo il co***one di cui vi riporto lo screenshot) sui social. Non ho voglia di sentire come la pensa ognuno di loro e soprattutto non ho voglia di aprire dibattiti fin troppo delicati e complessi di cui non sono competente nè io nè loro. Ognuno è libero di pensarla come meglio crede, per questo non toccherò più l’argomento sui social e mi terrò le mie idee per me”.

Francesca Sofia Novello, fidanzata Valentino Rossi: un certo sconforto

Non è così facile per Francesca Sofia Novello rimanere chiusa in casa, anche se si tratta della villa senza confini del fidanzato Valentino Rossi. In questi giorni, diversi sui post pubblicati su Instagram fanno pensare ad un certo sconforto da parte della modella, nonostante sia evidente la sua volontà di trovare comunque del buono anche in quello che sta succedendo. “C’è di positivo che l’aria è buonissima in questi giorni”, ha scritto infatti in settimana sui social, pubblicando una foto in cui guarda pensierosa e seria verso il tramonto. “PizzaComa”, scrive poi in una Storia più recente, vestita con felpona rosa e sguardo più che assonnato. E’ facile intuire come il suo umore, come quello di molti, sia più che altalenante in questo periodo. I post della modella spaziano infatti fra schede di allenamento che ha deciso di condividere con i fan, foto sorridenti scattate in precedenza con amiche e fidanzato, ed altre un po’ più tenere e domestiche con le due cagnolone Golden Retriever. Oggi, martedì 31 marzo 2020, Valentino Rossi sarà invece ospite di Musica che unisce, in onda su Rai 1. Anche la modella è sbarcata sul piccolo schermo lo scorso febbraio, grazie al festival di Sanremo. Un grande passo che però non le ha fatto dire addio alla sua carriera: “Fare televisione non è mai stato un mio sogno”, ha dichiarato ai media in quel periodo, “non mi piace, preferisco fare la modella e continuare così. Ovviamente è stato un onore essere invitata al Festival”.

Foto, mano nella mano

