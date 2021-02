Francesca Sofia Novello, romantici auguri a Valentino Rossi/ “Porti gioia nella vita”

Oggi, 16 febbraio, Valentino Rossi compie 42 anni. Per il campione di MotoGp tanti gli auguri ricevuti ma ce n’è sicuramente uno più speciale degli altri: quello della fidanzata Francesca Maria Novello. La modella ha postato uno scatto romantico che la vede proprio al fianco di Valentino Rossi, commentato poi con un messaggio di auguri particolarmente romantico: “Alla fine il tuo segreto è semplice.. Porti gioia nella vita di chiunque ha la fortuna di incontrarti… Buon Compleanno Amore Mio!” Quella tra Francesca e Valentino, d’altronde, è una storia d’amore molto solida, a dispetto dei gossip che spesso li vedono protagonisti. Di recente, la modella è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed è qui che ha raccontato i segreti di questo amore.

Francesca Sofia Novello e la storia d’amore con Valentino Rossi

Ospite a Verissimo sabato 13 febbraio, Francesca Sofia Novello ha raccontato del bellissimo rapporto col fidanzato Valentino Rossi. “È l’uomo della mia vita”, ha ammesso, per poi precisare che “Vale è una persona semplice, normalissima, anche se è vero che, in poco tempo, tutto per me sia cambiato. Se prima dovevo lavorare per pagami le vacanze estive, da quando ho iniziato a fare la modella, ho visto accendersi le luci dei riflettori. Poi, chiaramente, essendomi fidanzata con Valentino, c’è stato un exploit di cose nuove. Però la vita che conduciamo insieme è molto semplice”. Prima di diventare una coppia, però, è passato un po’ di tempo: “Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati”. Da allora i due sono inseparabili.

