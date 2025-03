Il regalo di Francesca al fidanzato Emanuele a C’è posta per te 2025: lui ha sconfitto la leucemia

La settima puntata di C’è posta per te 2025 si conclude così come è iniziata: con la storia di un regalo. Un filmato introduce il secondo ospite della serata: il calciatore Romelu Lukaku. Il campione del Napoli è il regalo che Francesca vuole fare al fidanzato Emanuele: “Voglio dirgli che lui per me è un leone e mi ha fatto conoscere cos’è il vero amore. – ha raccontato Francesca – Anche se sono ancora piccola e vivo a casa dei miei genitori, lui per me è famiglia ed è la mia casa, e per me è un leone perché è riuscito a sconfiggere la laucemia. E mentre combatteva questa lotta, lui pensava a consolare me.”

La storia di Emanuele e la sua battaglia contro la malattia

È il 2022 quando Francesca inizia a capire che c’è qualcosa che non va in Emanuele, che è sempre stanco e ha sempre sonno. Così fa delle analisi e viene poi ricoverato. Sta in ospedale due mesi e fa chemioterapia, dopo un anno arriva finalmente una telefonata che annuncia che la malattia sembra essere superata. Per festeggiare, partono insieme per un viaggio in Thailandia, ma proprio lì arriva la telefonata del medico che annuncia loro che la malattia è tornata. Lui torna e si sottopone al trapianto di midollo: oggi sta finalmente bene. Francesca ha scelto C’è posta per te 2025 per dire al fidanzato quanto lo ama e per regalargli un’emozione unica: l’incontro con l’attaccante della sua squadra del cuore, Lukaku.