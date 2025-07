Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island non si sono mai lasciati?

Francesca Sorrentino radiata da Mediaset? E’ la voce che circola in rete, in queste ultime ore, dopo l’avvistamento al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, in compagnia di Manuel Maura. Secondo diverse segnalazioni, dunque, il fidanzamento con il compagno non si sarebbe mai interrotto davvero e la coppia avrebbe preso in giro tutti.

A rilanciare per primo questo clamoroso retroscena è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che giunge ad una conclusione inevitabile per Francesca Sorrentino: nel suo futuro non ci saranno più collaborazioni con Mediaset. Più nello specifico, Alessandro Rosica, spiega che Francesca ha trovato le porte chiuse nei programmi di Maria De Filippi, evidentemente dopo aver violato gli accordi e il regolamento. “Tutte queste segnalazioni le mandavo da anni alla redazione e le postavo anche sui social”, scrive il celebre blogger.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura più uniti che mai! La segnalazione che inguaia la tronista

Per l’esperto, la coppia ha semplicemente preso in giro tutti, marciando su una situazione palesemente manipolata. “Non si sono mai lasciati e hanno preso in giro tutti. Cosa confermata in privato anche da lei prima di fare la tronista”, le sue parole. Secondo il blogger i due sarebbero uniti più che mai e da due mesi a questa parte appaiono davvero inseparabili.

Insomma, una situazione piuttosto complicata per Francesca che ora di rischia di incorrere in conseguenze pesanti. L’ex coppia di Temptation Island, dunque, sarebbe tutt’altro che ai ferri corti, anche se sia Francesca Sorrentino che Manuel Maura hanno fatto di tutto per far credere al pubblico di essere arrivati al capolinea della loro storia d’amore. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni e se, i diretti interessati, chiariranno una volta del tutto la questione.

