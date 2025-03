L’ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino rivela ai fan un ritocchino estetico

Francesca Sorrentino di Uomini e Donne ammette di aver ceduto al ritocchino estetico. Sui social, l’ex tronista, ha infatti raccontato di essersi sottoposta ad un intervento di rinosettoplastica funzionale nei giorni scorsi e con una foto del ‘prima e dopo’ ha mostrato il suo cambiamento dopo l’operazione . “Sapevo che avrei dovuto fare questa cosa”, ha raccontato Francesca ai suoi follower di Instagram, specificando però che l’operazione non è stata eseguita per motivi puramente estetici. Almeno non solo.

“Dovevo risolvere innanzitutto dei problemi legati alla respirazione e in questo periodo più calmo ne ho approfittato prima di tornare al lavoro”, le parole della Sorrentino ai fan dei social. Tanti i messaggi di sostegno rivolti all’ex tronista, che ha poi mostrato in un video gli attimi che l’hanno accompagnata in ospedale per un intervento che pare perfettamente riuscito.

Francesca Sorrentino racconta ai follower l’operazione al naso

Con degli amici al seguito, Francesca Sorrentino è entrata in clinica di primo mattino e dopo poche ore era già a casa. Adesso le occorre solo qualche giorno di riposo, dopodiché potrà tornare alle sue abitudini quotidiane. Nonostante la fine della sua avventura a Uomini e Donne, Francesca ha continuato a incuriosire il pubblico social, anche per la storia d’amore con Gianluca.

Dopo il programma, ad ogni modo, la tronista è tornata nuovamente single e da allora non ci sono state più novità dal punto di vista sentimentale. Chissà se con la bella stagione in arrivo cambierà qualcosa nella vita sentimentale di Francesca Sorrentino. Lei al momento però pare serena così.

Francesca Sorrentino a cuore aperto coi fan: “Sono stata brava a nascondere i cerotti ma…”

Tornando all’intervento, in una storia ha poi condiviso qualche dettaglio in più sull’operazione al naso, a cui si è sottoposta poco più di una settimana fa. “Sono nove giorni che sto cosi”, ha precisato Francesca Sorrentino.

“A parte qualcuno che ha intravisto cerotti in qualche foto, sono stata bravissima a nasconderlo vero? Ho pensato poi che si sarebbe comunque visto, quindi ne approfitto… se avete qualche consiglio o raccomandazione io vi aspetto”, ha scritto ancora l’ex tronista, pronta ad ascoltare le esperienze di chi ha già vissuto la sua situazione.