Francesca Sorrentino tra Gianluca e Gianmarco a Uomini e Donne

La scelta di Francesca Sorrentino si avvicina ma la tronista di Uomini e Donne non ha ancora le idee chiare. Francesca sta concludendo il percorso con Gianmarco Meo con cui la conoscenza va avanti da mesi e con Gianluca Costantino, arrivato in trasmissione da poche settimane dopo la richiesta della tronista di conoscere più ragazzi. Con Gianluca, il feeling è stato immediato. Tra i due è nata subito una forte attrazione che, però, non ha ancora portato ad un bacio anche se l’interesse della tronista è stato subito evidente come hanno più volte sottolineato Gianni Sperti e Tina Cipollari anche se quest’ultima non crede affatto alla sincerità del corteggiatore.

Dopo settimane di abbracci, baci e parole importanti, tra Francesca e Gianluca sono cominciati i problemi. La tronista che, già nella scorsa puntata aveva dichiarato di non capire se Gianluca fosse realmente così come le ha mostrato, non nasconde di avere problemi di fiducia.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino: confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 3 febbraio 2025, Maria De Filippi manda in onda il filmato di un confronto tra Gianluca e Francesca in cui entrambi ammettono di avere problemi di fiducia. Tutto nasce da una riflessione della tronista che ammette di avere qualche perplessità sul corteggiatore. “Non ci siamo promessi chissà cosa, ma tra noi in questo percorso ci sono stati gesti e parole che io ritengo importanti“, si è difeso Gianluca.

Gianluca, inoltre, ritiene che quello di Francesca sia un modo per allontanarlo ma Maria De Filippi difende la tronista: “Non è un modo per allontanarsi, è una ragazza grande che ragiona. Ormai un po’ la conosco“. Gianluca, così, decide di fidarsi e i due provano a ritrovarsi ballando insieme.