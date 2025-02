Uomini e Donne, Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si stanno frequentando fuori o è già rottura? Il rumors

Durante le registrazioni di Uomini e Donne dei giorni scorsi in maniera del tutto inaspettata la tronista Francesca Sorrentino ha fatto la sua scelta a sorpresa: Gianluca Costantino. Al termine di un percorso lungo cinque mesi e pieno di alti e bassi la tronista non ha instaurato delle conoscenze profonde e stabili con nessuno dei suoi corteggiatori, l’unico che ha frequentato per più tempo è stato Gianmarco Meo ma quest’ultimo durante le ultime registrazioni è finito al centro del ciclone. Francesca così ha eliminato il suo corteggiatore e dopo una chiacchierata con l’altro ha scelto quest’ultimo.

Riccardo Sparacciari, chi è presunto fidanzato tronista Chiara Uomini e Donne/Segnalazione: "Inaffidabile"

La scelta ovviamente non è stata sentita in quanto Francesca e Gianluca si conoscono da molto poco ed in molti si chiedono se si stiano davvero frequentando fuori oppure è già rottura tra i due. A rispondere a questa domanda, riportando rumors e segnalazioni, ci ha pensato l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che ha ammesso che i due si stanno conoscendo. Nel dettaglio, ha rivelato: “Si, in questi giorni sono stati insieme e da parte di lei c’è il desiderio di conoscerlo come se partisse da zero e vedere semplicemente come va.” Insomma ha smentito le voci di una presunta rottura tra di loro e quello secondo cui la loro scelta ad Uomini e Donne era stata solo una messinscena.

Uomini e Donne, Giuseppe e Cristina si sono baciati: "Eravamo a casa e…"/ Tina sbotta: "A lui non credo!"

“Francesca Sorrentino sta male per gli attacchi sui social”: cosa sta succedendo dopo Uomini e Donne

E non è tutto perché Francesca Sorrentino di Uomini e Donne in questi giorni è stata pesantemente attaccata per il suo trono, come si è evoluto durante il percorso e come si è concluso. È stata accusata di non essersi messa in gioco abbastanza e di non aver intrapreso conoscenze e frequentazioni profonde. Inoltre non sono mancati rumor e indiscrezioni secondo cui lei sia ancora innamorata del suo ex fidanzato Manuel Maura con cui ha partecipato insieme a Temptation Island e per questo è finita nel mirino dei social che l’hanno pesantemente attaccata. Anche su questo Lorenzo Pugnaloni si è espresso: “In questi giorni è stata un po’ male per ciò che si dice sui social.”