Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, la furia del web dopo la puntata

La scelta andata in scena a Uomini e donne nelle scorse ore da parte di Francesca Sorrentino ha scatenato il web, sui social infatti sono spuntate diverse opinioni riguardo al momento del dating show condotto da Maria De Filippi. Francesca Sorrentino ha deciso di uscire con Gianluca Costantino e conoscere il ragazzo meglio fuori dalla trasmissione, come dichiarato dopo lo speciale momento andato in scena nel programma di Canale Cinque. “Ci conosciamo da poco, però non ti ho mai percepito falso, finto o come un attore. Sei sempre stato carino con me e mi hai sempre tutelata, anche quando io ti ho messo in discussione” le parole di Francesca Sorrentino nel format di Mediaset.

Ma sui social c’è chi si è scagliato contro la scelta di Francesca Sorrentino, puntando il dito contro la ragazza che ha deciso di fare all-in su Gianluca Costantino e lasciar perdere Gianluca Meo, immischiato in una polemica secondo la quale sarebbe stato seguito da un’agenzia durante il suo percorso nel programma.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, il web va all’attacco

La scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e donne ha fatto alzare più di qualche sopracciglio, visto che sui social in molti si sono scagliati contro la sua decisione di puntare su una relazione con Gianluca Costantino. C’è chi avrebbe comunque preferito vedere la ragazza con Gianmarco Meo, altro pretendente alla ragazza durante il programma di Canale Cinque, e chi ha consigliato vivamente Francesca Sorrentino di tornare sui suoi passi.

Ad ogni modo la relazione tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino sembra iniziata nella maniera corretta, con i due che hanno trascorso già molto tempo insieme fuori dal programma e che sembrano aver gettato le basi per una futura relazione che sia il più possibile sana.

