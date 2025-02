Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, è già finita dopo Uomini e donne?

La relazione tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino è già giunta al capolinea? I due volti venuti fuori da Uomini e donne e usciti insieme dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi, avrebbero già interrotto la loro relazione, almeno stando a qualche recente segnalazione trapelata. A sganciare la bomba dal mondo del gossip sarebbe stato Amedeo Venza, l’esperto social che ha commentato così la questione: “Esclusivo, Francesca e Gianluca non stanno più insieme. Lei si sarebbe comportata male, lui la chiama e lei fa rispondere le sue amiche” ha scritto in una storia su Instagram il noto esperto di gossip.

Oroscopo weekend Paolo Fox, previsioni 14-16 febbraio 2025/ Rinascita per i Bilancia, novità per i Pesci

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si sarebbero dunque lasciati, con il blogger che ha poi detto la sua su come sono andate le cose: “Aggiungo che dal momento che ho imparato ad essere anche obiettivo, le colpe sarebbero di lei visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca” ha punto Amedeo Venza stuzzicando la Sorrentino e tornando sul momento della scelta avvenuto a Uomini e donne su Canale Cinque. “Voci vicine a lei mi dicono che si è comportata molto male” si legge sul profilo social dell’esperto di gossip.

Scaletta Sanremo 2025 e ordine di uscita cantanti 3a serata/ Ospiti e i 14 artisti ad esibirsi: chi sono

Francesca Sorrentino e il retroscena su Gianluca Costantino: “Lei soffre gli attacchi”

A distanza di qualche settimana dalla scelta avvenuta a Uomini e donne, Francesca Sorrentino, che ha deciso di puntare su Gianluca Costantino, avrebbe pagato caro qualche attacco ricevuto sui social dopo il momento nel dating show. Lorenzo Pugnaloni si è espresso sulla questione, confermando il malumore della ragazza: “In questi giorni è stata un po’ male per ciò che si dice sui social”.

In tanti infatti non avrebbero digerito la scelta di Francesca Sorrentino, che ha puntato su Gianluca Costantino a Uomini e donne, preferendolo a Gianmarco Meo, questione che ha scatenato i social, come abbiamo visto.

Elettra Lamborghini: “Sanremo 2025? Mi sto ca*ando addosso!”/ “Cambierò 3 o 4 abiti durante la serata…”