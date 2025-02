Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino: cos’è successo dopo Uomini e Donne

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne? La tronista e il corteggiatore sono usciti insieme dal programma dopo l’ammissione di Gianmarco Meo di far parte di un’agenzia. Una confessione che ha deluso fortemente la tronista che era pronta a lasciare il programma da sola per poi accettare “Nessuno dei due è realmente interessato a Francesca. Fuori di qua finirà dopo un paio di settimane“, commenta Tina Cipollari. In studio, i due, dopo un bacio, hanno annunciato di voler provare a stare insieme, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto.

Veronica Ursida, che fine ha fatto la dama di Uomini e Donne? "Io vittima di uno stalker"/ "Ho avuto paura"

Dopo Uomini e Donne e la scelta di lasciare insieme il programma, la storia tra Francesca e Gianluca non è mai decollata e i due si sarebbero già lasciati senza aver mai provato realmente a costruire una vera relazione.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino si sono lasciati?

Dal giorno in cui Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne sono trascorsi pochi giorni, ma a quanto pare, la storia sarebbe già finita. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato Amedeo Venza che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un’indiscrezione secondo cui si sarebbero già detti addio.

Chi è Gianluca Costantino, il corteggiatore scelto da Francesca Sorrentino a Uomini e Donne/ Niente petali

«Francesca e Gianluca non stanno più insieme. Lei si è distaccata e non si fa sentire, lo troverebbe pesante», scrive. E aggiunge: «Le colpe sarebbero di lei visto che nessuno l’ha obbligata a scegliere Gianluca. Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male! Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche». Lorenzo Pugnaloni aggiunge che tra i due sarebbe durata solo tre giorni: «Lei l’ha visto molto diverso rispetto a quando erano nel programma, troppo concentrato forse su di sè».