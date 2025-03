Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano… Una frase particolarmente inflazionata sui social ma che spesso risulta attinente alla realtà. Potrebbe essere questa la condizione attuale di una vecchia – e nemmeno tanto – conoscenza di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino. L’ex tronista, dopo la breve liaison con Gianluca Costantino al termine del percorso, com’è noto è tornata single ma i fan sui social non si sono lasciati sfuggire alcuni indizi che potrebbero essere riconducibili ad un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Manuel Maura con il quale giunse alla rottura al termine di un’altra esperienza, quella a Temptation Island.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme? Questo l’interrogativo del momento tra i fan di Uomini e Donne dopo aver notato delle strane coincidenze sui profili social di entrambi. Come racconta Isa e Chia, la prima avrebbe pubblicato una serie di video con tanto di didascalie sibilline alle quali, con un po’ di immaginazione, sembra aver risposto proprio l’ex fidanzato. Nel mirino un video di Francesca Sorrentino che racconta la bellezza del tramonto con scritto: “Immagina di ferire l’unica persona che farebbe di tutto per te”. Stesso scelta anche per Manuel Maura, sarà un caso?

Francesca Sorrentino e l’ex fidanzato Manuel Maura: ritorno di fiamma in vista?

Il presunto ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino – ex tronista di Uomini e Donne – e l’ex fidanzato Manuel Maura sarebbe poi avvalorato secondo gli utenti del web da altri post sui rispettivi profili social che sembrano quasi un romantico e nostalgico botta e risposta. “Vorrei guarire, ma non credo”, scrive l’ex tronista a corredo di un video con ‘Battito’ di Fedez in sottofondo.

Insomma, dopo la rottura post Temptation Island prima del percorso a Uomini e Donne – poco fortunato visto l’esito della liaison con Gianluca Costantino – potrebbe essere tornato l’amore, o comunque una connessione, tra Francesca Sorrentino e l’ex fidanzato Manuel Maura. Sarà solo il tempo a dirci se il popolo del web avrà preso un abbaglio oppure no.

