Francesca Sorrentino è tornata insieme a Manuel Maura?/ “Mi ci sento e mi ci vedo ma…”

Francesca Sorrentino: “Non ero insieme a Manuel in quella pizzeria”

I rumor sul presunto ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono sempre più accesi. In molti sostengono di averli visti insieme e, un utente, ha segnalato fossero in una pizzeria. A chiarire esattamente la questione è la stessa Francesca sui social: “Il giorno del funerale di mio nonno io ancora non parlavo con Manuel, anzi lui è venuto al funerale io l’ho trattato anche abbastanza di mer*a. Dopo il funerale io e i miei migliori amici Marco e Emanuela abbiamo deciso di farci un giro con la macchina“.

Perla Vatiero: "Volevo lasciare Temptation Island ma non mi facevano andare via"/ Confessione choc al GF

Francesca ha poi spiegato di aver trovato Manuel davanti una pizzeria a mangiare qualcosa, ma di essere rimasta in macchina con la sua amica: “Dentro questa pizzeria c’era un ragazzo che mi continuava a fissare. Era un ragazzo con cui anni fa mi scrivevo, poi non gli ho più risposto perchè non ero interessata. Dato che questo ragazzo ha scritto “li ho visti insieme in una nota pizzeria del nostro Paese. Sveglia, state facendo sentire importanti due cafoni, non so se dice che sono cafona perchè non ho più risposto anni fa o per qualche altro motivo. Questo commento però puzza un po’ di invidia e tra l’altro ha alimentato anche una serie di cose” afferma.

Grande Fratello in onda fino a marzo, niente Temptation Island/ I palinsesti inverno 2024 di Canale 5

Francesca Sorrentino: “Con Manuel mi ci sento e mi ci vedo”

Francesca Sorrentino ha, dunque, negato di essersi vista in quell’occasione con Manuel scagliandosi contro i tanti che l’hanno giudicata senza conoscere la verità. Successivamente, sempre sui social, l’ex volto di Temptation Island ha chiarito una volta per tutte in che rapporti è oggi con Maura.

“Non ci sono ancora tornata insieme, nonostante questo mi ci sento e mi ci vedo. Già detto e ridetto, nessun gossip. Lo sto dicendo io” svela Sorrentino che già in un’altra occasione aveva rivelato di essersi riavvicinata al suo ex dopo il funerale del nonno.

Francesca Sorrentino sul triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti/ "Mi ha destabilizza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA